AI、VR題材點火！台積電撐盤 台股仍跌37點收17,535點

美股四大指數昨（8）日全數收紅，不過台股今（9）日開高下殺，收盤指數17,535.49點，下跌37.17點、跌幅0.21%，成交金額2,945.87億元。台積電（2330）撐盤收586元、漲3元，貨櫃航運族群走弱。

AI族群漲跌互見，台積電、聯發科撐盤，上漲標的包括：勤誠、世芯-KY、創意、廣達、緯穎、聯發科、日月光控；反觀英業達、廣明、高力、智原、緯創、鴻海則稍作整理。其中，VR題材點火，宏達電（2498）續強收紅，收54.7元、漲幅3.4%。

大陸航運新聞根據中東當地的通訊社（SABA）報道，胡塞武裝只要船舶聲明「與以色列無關」就不會遇襲。貨櫃航運族群受該消息衝擊成弱勢族群，長榮跌5.6%、陽明跌8.49%、萬海跌6.76%，散裝族群也受到拖累。

周二強勢漲停且成交量破千張的個股，包括：光鋐、訊達、廣寰科、勤誠、旺矽、振發、波力-KY、蔚華科、博磊。

強勢個股方面，半導體測試介面及設備廠旺矽（6223）以254元強攻漲停作收。法人指出，旺矽垂直探針卡占比已逾六成，預期IC設計廠庫存調整接近尾聲，以及垂直探針卡、懸臂式探針卡等相關應用需求成長，今年探針卡業務將步入上升周期，產品組合改善則有助利潤提升。

另一檔，全球最大碳纖維冰上曲棍球桿製造廠波力-KY（8467）也以178.5元拉高攻上漲停板作收。波力與國內航太龍頭漢翔合作，集團飛機複材次結構件業務打進法國空中巴士複材製品供應鏈，預計今年上半年開始量產出貨，也為今年營運挹注新的成長動能。

資深分析師連乾文表示，接近選舉前可能會影響股市心態，執政黨若勝選可能使生技股和軍工股表現較好，若落選則可能下跌。選舉前的不確定性導致投資性買盤有所停頓。另外，美國三月降息機率從88%降至64%，主因是美國就業數字強勁，以及經濟下滑和失業率上升的預期減弱。