1月台股科技型ETF瘋高配息 00904年化配息率逾9.4%居冠

今(2024)年1月台股 ETF 首波配息潮來臨，截至1月4日止，已公布配息金額的12檔台股 ETF 中，多達4檔科技型ETF 拉高1月配息金額，直接讓80萬受益人大賺龍年紅包財，其中，就預估年化配息水準來看，新光臺灣半導體30 （00904）每股配息金額達0.35元，換算年化配息率逾9.47%，表現最高；其他像群益半導體收益（00927）、國泰台灣5G+（00881）、復華台灣科技優息（00929）等，年化配息率也都從8.30%以上起跳。

市場法人指出，1月台股科技型 ETF 調高配息金額，主要來自成分股中的聯發科1月4日除息，每股配發現金股利24.6元，加上去年成分股有不少股利進帳，累積到足夠股利進行高配息，讓今年從1月起，不少科技型 ETF 宣告配息金額拉高，讓 ETF 收益人享有額外紅包加碼禮。

值得注意的是，目前台股 ETF 宣告配息金額屬期前預估數，實際配息金額仍得視規模變化情形而定，據公開資訊觀測站數據統計，台股科技型 ETF 過去平均配息之填息天數表現較佳，以實際填息天數統計，半導體半導體 ETF 平均填息天數約20.6天、市值型 ETF 需28.6天，高股息 ETF 則要30.8天。

法人預估，從2024年起，全球半導體景氣將重返成長軌道，有助於臺灣半導體類股業績續旺，股價繼續維持高成長態勢，加上首季兩檔半導體 ETF 祭出高配息紅利，未來完成填息表現仍值得期待，吸引近期半導體 ETF 股價越跌但交投買氣卻反而熱絡，成為另類吸金的投資新寵。

法人建議，目前半導體 ETF 股價雖漲多拉回，但今年1月進場的投資人將享有高配息優勢，趁股價回檔進場佈局，反而有助於拉高配息率，順勢把握住未來半導體 ETF 股價高成長、高填息、及高配息三項全贏契機。