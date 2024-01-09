搭上 CES 展熱潮 科技型 ETF 這兩檔最閃

全球矚目科技界的年度盛會─國際消費性電子展（CES）美國時間1月9日起一連四天在拉斯維加斯隆重登場，全球超過3,200家科技廠參展，不僅台灣各大科技品牌的展演內容受到關注，投資市場中和科技相關的 ETF 也引起投資人青睞，上周甫公告預估配息金額的國泰台灣5G+ ETF（00881）和國泰北美科技 ETF（00770），前者是台灣規模最大的台股科技主題 ETF，後者集結美股科技巨頭，也因為公告的預估配息金額都創下自身新高，1月2日公告後隔日的成交量皆翻倍。

國泰投信 ETF 研究團隊指出，00881具備二大優勢，第一是科技力，00881追蹤台灣5G+通訊指數，其持股中有超過八成屬於AI與半導體相關供應鏈，包含AI伺服器代工、晶圓代工、晶片設計、ABF 載板、PCB、電源供應器等，成分股有台積電、聯發科、鴻海、台達電、廣達及聯電等各領域的領頭羊，涵蓋半導體、AI、電動車等科技趨勢，是投資人長期投資台灣科技產業之首選，科技力驚人。

第二是填息力，00881每年配息兩次，2023年兩次配息各花了一天和七天即完成填息，投資人賺到股息收入，且標的指數去年含息報酬達44.6%，大勝台灣加權股價指數的30.7%，受惠於 CES 大展登場，近期相關話題題材都受到看好，可望帶動股價表現，在除息前進場，有機會資本利得和息收兩邊賺。

另一檔蒐羅美股科技巨頭的國泰北美科技 ETF（00770）也是人氣強強滾，2023年追蹤標的指數含息報酬高達61.3%，優於納斯達克100指數的56.2%。法人分析，不論是00770這次的預估配息金額，或換算成年化殖利率，表現都相當令人驚喜，且AI及半導體族群都是長線受到正向看好的題材，投資人可趁回檔進場，長抱00770國泰北美科技。

00881和00770兩檔科技主題型 ETF 將於1月17日除息，投資人只要於1月16日前買進，2月17日在農曆春節後就可開心數錢。