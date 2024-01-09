馬士基、赫伯羅德大跌 貨櫃三雄股價重挫、陽明跌7%最重

誤傳與胡塞組織就通行紅海達成協議，馬士基等航運股一度暴跌，雖然馬士基出面否認，但股價仍是下跌作收，台股今（9）日持續上漲，但貨櫃股則是重挫的表現，長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）都大跌逾半根停板，尤以陽明的跌勢最重，早盤爆出逾7萬張成交量，居盤中成交量冠軍。

陽明今日以53.5元開低後一度下滑至51.6元，盤中跌幅近7%，成交量居個股冠軍，失守5日線；長榮以154元開低後一度下滑至150元，盤中跌幅近5%，同樣是跌落至5日線之下；萬海早盤以54.4元開低，一度下滑至52.3元，盤中跌幅逾6%，失守5日線及月線。

據傳有船東與葉門青年運動武裝分子（Houthi、又譯胡塞武裝組織），就通行紅海達成協議，造成貨櫃航運巨擘馬士基（Maersk）、赫伯羅德（Hapag-Lloyd）等股價一度暴跌，但馬士基則是否認。

根據彭博資訊報導，馬士基8日股價一度暴跌8.4%，為兩個月來最大跌幅，隨後跌幅縮小，終場仍是下跌5.65%；赫伯羅德一度重挫11%，隨後跌幅縮小，但收盤也是下跌10.18%。

台股貨櫃股今日也同步重挫，拖累航運股盤中大跌逾3%，占大盤成交比重逾1成，跌幅居各類股之冠。