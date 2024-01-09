快訊

新黨前秘書長看女星泳裝照說出「驚人言論」 性騷擾官司結果曝光

「日行萬步有益健康」是假的？ 最新研究：走「這些步數」就有效

馬士基、赫伯羅德大跌 貨櫃三雄股價重挫、陽明跌7%最重

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

誤傳與胡塞組織就通行紅海達成協議，馬士基等航運股一度暴跌，雖然馬士基出面否認，但股價仍是下跌作收，台股今（9）日持續上漲，但貨櫃股則是重挫的表現，長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）都大跌逾半根停板，尤以陽明的跌勢最重，早盤爆出逾7萬張成交量，居盤中成交量冠軍。

陽明今日以53.5元開低後一度下滑至51.6元，盤中跌幅近7%，成交量居個股冠軍，失守5日線；長榮以154元開低後一度下滑至150元，盤中跌幅近5%，同樣是跌落至5日線之下；萬海早盤以54.4元開低，一度下滑至52.3元，盤中跌幅逾6%，失守5日線及月線。

據傳有船東與葉門青年運動武裝分子（Houthi、又譯胡塞武裝組織），就通行紅海達成協議，造成貨櫃航運巨擘馬士基（Maersk）、赫伯羅德（Hapag-Lloyd）等股價一度暴跌，但馬士基則是否認。

根據彭博資訊報導，馬士基8日股價一度暴跌8.4%，為兩個月來最大跌幅，隨後跌幅縮小，終場仍是下跌5.65%；赫伯羅德一度重挫11%，隨後跌幅縮小，但收盤也是下跌10.18%。

台股貨櫃股今日也同步重挫，拖累航運股盤中大跌逾3%，占大盤成交比重逾1成，跌幅居各類股之冠。

馬士基 陽明

延伸閱讀

油價大跌3%因沙國降價添需求疑慮 金價一度探3周低點

誤傳與胡塞組織就通行紅海達成協議 馬士基等航運股一度暴跌

紅海危機引爆供應鏈焦慮 補庫存客戶跳腳 物流業提配套備戰

運價漲帶動航運股！網嗨喊「考古題快抄答案」：準備數鈔票

相關新聞

美股反彈收紅連帶台股早盤大漲逾百點 台積電漲5元開588元

台股今（9）日開盤指數為17,585.4點，上漲12.74點，早盤再度大漲逾百點，最高點暫時來到17694.26點。台積...

1/9【早晨財經速解讀】輝達股價再創史高！2024 美經濟軟著陸vs.陸經濟硬著陸

輝達（NVIDIA）取得全球AI伺服器晶片龍頭地位後，持續擴大AI生態系範疇...

00919逾10%殖利率好誘人！「三特點」投資人超愛

台股2024年開盤3天大跌近5百點，不過台股ETF人氣依舊不減，觀察本月以來台股ETF規模增減概況，增加最多的就是00919群益台灣精選高息ETF，也讓規模也一舉衝上千億大關，來到1003.53億，成為第5檔千億台股ETF。

台股量縮短線交易升溫 法人：選前量能不出…不利多頭攻堅

台股昨（8）日在電金領漲下，指數跌深反彈，終場上漲53點、收17,572點，成交量則縮至2,627億元，不及5日均量。

台股買盤 轉進千金股

台股昨（8）日衝高後逢賣壓，不過無損多頭買盤轉進千金股族群，加上外資摩根士丹利（大摩）看好股王世芯-KY與股后信驊的後市...

國泰金：金龍年股市投資 抓住三契機

國泰金昨（8）日發布對「金龍年」2024年股市投資展望，在各國央行通膨壓力減、消費市場復甦，認為金龍年有三大投資契機值得...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。