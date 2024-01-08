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降息訊號浮現 加碼布局投資等級債時機到

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

根據2023年12月美國聯準會（Fed）利率點陣圖顯示，2024年預期利率中位數為4.6%，暗示有機會有3碼的降息幅度。瀚亞投信表示，點陣圖暗示本輪升息循環已結束；過去五次停止升息經驗顯示，美國投資等級債平均表現均高於美國公債與非投資等級債，當前正是布局投資等級債的好時機，建議投資人可加碼介入，掌握後市行情。

市場共識為目前正接近升息周期終點，進一步回顧過去三次降息周期主要資產表現，投資等級債平均上漲9.8%，其表現優於股票的-22.2%，亦優於非投資等級公司債的-6%與銀行貸款的-7.9%。

瀚亞投資-優質公司債基金研究團隊表示，之前受到聯準會態度偏鷹與政經情勢不確性影響，債券殖利率攀升，導致投資等級債的百元報價重挫，一度下跌至90美元以下；儘管當前殖利率回落，報價有所回升，但仍處於低於95美元的罕見水準，是相對值得布局的價位。

瀚亞投資-優質公司債基金研究團隊接著說，價券價格均具「均值回歸」特性，只要債券沒有違約，不論價格如何波動，最後都會回到100元；而投資等級債違約率低，1998年以來平均違約率0.09%，最高不超過0.4%，因此只要有折價買進機會，獲利都值得期待，建議投資人可開始布局。

瀚亞投資提供多檔投資等級公司債基金商品，其中瀚亞投資-優質公司債前十大發行人都是歐美知名大企業或政府公債，投資團隊注重評價面，不追高殺低，更逆勢操作投組利差曝險機會，以追求長期報酬。

同時，瀚亞投資-優質公司債更擁有豐富級別與幣別，除提供國人青睞的月月配機制，也有美元後收穩定月配級別，適合長期持有，以降低持有成本；當前是布局投資等級債的好時機，該檔基金不但可讓投資人每月穩定收息，更有創造超額報酬的機會。

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