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早晨財經速解讀／台灣大缺工 薪資卻漲不動？非農超乎預期 軟著陸有望！

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1/8【早晨財經速解讀】台灣大缺工 薪資卻漲不動？非農超乎預期 軟著陸有望！

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

輝達（NVIDIA）、超微（AMD）今年在AI晶片市場激戰，超微MI300A系列產品本季起開始量產出貨，獲得客戶端積極採用，輝達將推出升級版AI晶片應戰，台積電（2330）通吃輝達、超微訂單，成為大贏家。

業界估算，輝達與超微今年AI晶片出貨量總計至少百萬顆、上看150萬顆，挹注台積電5奈米與3奈米先進製程接單動能強勁。

台積電向來不評論客戶與接單動態。不過，台積電總裁魏哲家已在去年12月的供應鏈管理論壇中提到，有鑑於高通膨與持續上漲的成本等外在因素，2024年仍有不確定性，惟受惠AI應用迅速發展，2024年也將是充滿機會的一年。

業界指出，全球AI熱潮2023年開始引爆，2024年持續成為業界焦點，與2023年不同的地方在於，過去獨霸AI高速運算（HPC）領域的輝達，今年將面臨超微的MI300系列產品線開始出貨，爭搶市場的挑戰。

據悉，超微MI300A產品本季開始量產出貨，其中央處理器（CPU）及繪圖處理器（GPU）小晶片採用台積電5奈米製程生產，IO小晶片則採用台積電6奈米，並透過台積電全新系統整合晶片封裝（SoIC）及CoWoS等先進封裝整合。

此外，超微未整合CPU小晶片的MI300X產品亦同步出貨。相較於輝達的CPU及GPU整合的GH200、單純GPU運算的H200，超微新品AI算力表現優於預期，且價格較低，具高性價比優勢，吸引系統廠採用。

由於微軟、Meta等雲端服務大廠早在一、二年前就開始陸續下訂輝達MI300系列產品，並要求ODM廠開始設計專採用MI300系列產品線的AI伺服器，藉此分散風險及降低成本。業界推估，今年超微MI300系列晶片市場需求動能至少達40萬顆，若台積電提供更多產能支援，有機會上看60萬顆。

因應超微來勢洶洶，輝達透過產品線升級應戰，在旗下H200、GH200等晶片持續供不應求之際，預計年底前可望推出採用台積電3奈米製程的B100、GB200等新產品。

法人看好，輝達今年AI晶片出貨動能至少100萬顆起跳，較2023年倍數成長。加計超微MI300系列晶片開始量產，今年台積電來自輝達、超微的AI高速運算晶片總量將逾百萬顆，上看150萬顆，助攻台積電3奈米、5奈米等先進製程產能利用率，帶動台積電今年業績有望逐季回升，全年重返成長軌道。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

台積電 客戶 通膨

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