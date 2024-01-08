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富邦證券輔導 玖鼎電力深耕智慧電表、電能管理領域 即起受理競價拍賣

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
玖鼎電力董事長陳展鵠展示台電公司模組化智慧電表。(玖鼎電力/提供)
玖鼎電力董事長陳展鵠展示台電公司模組化智慧電表。(玖鼎電力/提供)

富邦證券輔導的玖鼎電力（4588）擁有電力量測、通訊、電能量測系統整合等核心技術，是國內少數橫跨智慧電表及電力監控設備的領導廠商。玖鼎電力自1月9日起受理競價拍賣，期間至1月11日止，競拍底價敲定為每股41.71元，將於1月15日開標，並將依競拍結果決定承銷價格。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，玖鼎電力深耕智慧電表、電力監控、電能管理領域多年，提供客戶從產品供應到全廠系統整合的全方位服務。近期更受惠於全球節能減碳意識抬頭，玖鼎電力發展的電力監控設備與電能管理系統，是電力用戶推動 ESG、碳盤查的重要工具，在各國政策倡導下，將有助於營運動能的推升。

智慧電表為全球建置智慧電網的優先項目，根據國發會公布的淨零碳排路徑圖，宣示2035年智慧電表布建率要達100%，在2023年9月約為17%，台電公司規劃每年換裝數量約150萬至200萬具，市場規模約為36.8億元至49.2億元，玖鼎電力2023年至2025年第一季執行中的智慧電表標案總數約80萬具，標案金額為19.99億元。此外，玖鼎電力也積極切入海外智慧電表市場，與國內通訊業者合作，針對目標市場進行規範釐清、客製化開發與認證。

在智慧電表系統衍生的用戶加值服務方面，玖鼎電力參考美、日市場發展趨勢，將資源投入於非侵入家電負載監測（NIALM）傳感器，擷取電力特徵，結合後台人工智慧，提供居家照護長者作息、用電揭露、自主節電應用等新型態的電業用戶加值服務。

除持續開發符合新型配電自動化的高階電力監控儀表外，玖鼎電力也完成電動汽車充電樁電力量測與漏電保護模組，協助汽車充電業者開發符合各國法規的產品。

玖鼎電力2021年度、2022年度及2023年前三季營業收入分別為3.65億元、7.16億元及8.31億元，每股稅後盈餘（EPS）分別為1.67元、2.73元及3.17元。2023年前三季營運已超越2022年全年，營運成果及獲利表現亮眼。

富邦 競拍

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