2023年最強台股 ETF 漲勢能延續嗎？這檔逆勢收紅

2024年初始，加權指數連四黑，今日雖以高盤開出，但盤中反彈並未超越前一天高點，顯示追價意願不強，於是指數又再次拉回尋求支撐，最終指數下跌0.17%，不過，富邦臺灣中小（00733）今日逆勢上漲0.9%，成為台股ETF最強一檔。

由於台積電（2330）受三星搶單殺價拖累股價開低走低，然而小型股依舊鬧熱滾滾特別生技、設計與面板股維繫人氣，傳產股如觀光、紡織、航運股亦有拉盤效果，最終櫃買指數上漲0.51%，主要是因為電子通路業及傳產業如觀光、紡織、航運股貢獻較大所致，日K線終止連三黑，表現明顯優於大盤。

本波多頭挾著資金行情效應在1月2日創下新高17,956點，然由於整個波段漲幅確實不小，開年之後遭受獲利回吐賣壓湧現而造成回檔，連續性中長黑暫時阻斷多頭攻勢，大盤將正式進入整理；目前指數正在回測月線，所幸月線仍然呈現上揚，多頭應該把握黃金時間，儘速站穩月線，操作則切忌追高殺低。

富邦臺灣中小所追蹤的中小型A級動能50指數今日表現出彩，全日上漲0.86%，讓00733成為台股ETF中表現最好，甚至優於櫃買指數，也表示除規模因子之外，A級動能因子能讓指數表現更加強勢。

前五大持股依序為群光12.55%、華通7.98%、愛普*7.45%、祥碩6.69%、南電5.38%，其中前四大成分股今日全數收紅，又以愛普*上漲6.63%最強、祥碩亦有4.84%的漲幅。

00733去年的含息報酬為72.62%，是台股ETF中表現最佳的一檔，股價漲幅亦有68.18%，平均填息天數為10天。富邦投信認為，近期指數在高檔震盪，中小型股殺出重圍，相當適合目前的市場環境，建議投資人可以關注00733，使投資表現更佳。