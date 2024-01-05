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台股本周大跌411點 這檔竟逆勢狂飆46%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股今年來漲幅前十大公司。（製表:楊伶雯）
台股今年來漲幅前十大公司。（製表:楊伶雯）

台股今（5）日收17,519.14點，今年開市首周竟然大跌411.67點，周跌幅2.3%，統計本周上市櫃公司股價表現，亞矽（6113）本周漲幅46.13%，奪下單周最飆股寶座，其次則是華義（3086），本周漲幅也達40.6%；漲幅前十大中，上櫃股進榜6檔，上市股則有4檔。

台股今日以17,559.4點開出，一度拉升至17,606.79點，但盤中翻黑，終場收在17,519.14點，下跌30.51點，本周指數下跌411.67點，元月開市以來的4個交易日全部都收黑。

統計台股上市櫃公司本周漲幅前十大公司依序是亞矽、華義、中茂、點晶、神盾、昶虹、波力-KY、東科-KY、必應、擎亞等；其中，上櫃股有6檔，上市股4檔，以產業來看，電子股有5檔，包含通路、零組件及半導體，另外還有遊戲、綠能環保、運動休閒等。

亞矽股價從12月底的16.6元一路往上急漲，今日以28.5元開高後衝上漲停29.3元鎖死到收盤，統計本周漲幅達46.13%，居本周漲幅最大股，為今年開市第一周的最飆股。

亞矽因達公佈注意交易資訊標準，公告去年11月自結數字，自結11月營收1.3億元，歸屬母公司業主淨利70萬元，EPS 0.01元，較去年同期由虧轉盈；亞矽去年前3季歸屬於母公司業主淨利694萬元，EPS0.14元。

亞矽為通路商，代理許多品牌眾多，深耕微處理器、感測器與無線物聯網等相關軟硬體產品，因應客戶需求，已提供各類模組與次系統方案，且陸續引進無線通訊、網通、車載、馬達風扇等客戶所需要的零組件，提供產品服務與技術應用支援。

遊戲營運商華義深耕日韓代理線產品，遊戲聯運平台預計今年第2季啟動，積極打造遊戲、社群、影音、二次元相關娛樂及金流支付等多元娛樂服務，累計去年前11月營收1.23億元，年減10.8%；另外，華義與智通科創簽署合作備忘錄，雙方成立合資公司，攜手搶進印度遊戲市場。

華義股價從去年11月由64.5元附近往上走高，去年底以133元封關，今年以來持續往上拉升，今日以漲停194元開出，盤中震盪，終場收在187元，上漲10.5元，漲幅5.94%，統計開年來4個交易日上漲40.6%，居單周漲幅亞軍。

華義 台股

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