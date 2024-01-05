鴻海營收／2023年6.15兆元 歷年同期次高、略優於預估
鴻海（2317）今（5）日公布2023年12月營收為4,601億元，月減 29.21%，年減 26.89%，略優於市場預估。2023年第四季營收為1.8 兆元，季增 20.00%，年減 5.40%，略優於市場預估。2023年全年營收為6.15兆元，年減6.98%，創歷年同期次高，也略優於市場預估。
展望2024 年第一季，鴻海表示，整體營運逐步進入傳統淡季，預期季節性表現將與過去三年相當。 2023 年第一季因廠區在疫情過後恢復正常生產，出貨增加致比較基期較高，預期本季會有年減的情況。
鴻海表示，2023年12月營收，除「電腦終端產品類別」及「消費智能產品類別」之外，其他產品線呈現月增。
鴻海指出，2023年第四季營收與11月法說會展望相比，整體季對季表現及「雲端網路產品類別」表現優於公司預期，年對年表現，所有產品類別皆優於公司預期。2023年全年自結數營收符合11月法說會展望。
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