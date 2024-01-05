鴻海營收／2023年6.15兆元 歷年同期次高、略優於預估

我的論點是美國經濟仍具成長韌性，因此降息並不會來的這麼快，2024年也不會如市場預期降這麼多，從10年期美債殖利率來看，觸及3.8%後開始回升，符合理想軌跡，最好是緩而慢的降息。

2024-01-05 09:45