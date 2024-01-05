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降息不會如市場預期降這麼多？ 專家「當個傻多頭」：相對便宜就是買進的理由

聯合新聞網／ 喬把拔的投資日記
台股示意圖。 （聯合報系資料庫）
台股示意圖。 （聯合報系資料庫）

持續當個傻多頭

聯準會釋出12月會議紀要，多數表決者樂觀看待，認為政策在通膨上取得進展，2024年降息是相當合理的，但重申在通膨明顯持續下降前，政策在一段時間內保持限制性立場是適當的。

其中官員巴爾金提醒大家，不要那麼關注利率預測路徑，而是去聚焦通膨是否持續下降，整體經濟是否持續穩定發展。若能分別在這兩個問題得到肯定答案，就會決定利率變動的速度和時間點。

我的論點是美國經濟仍具成長韌性，因此降息並不會來的這麼快，2024年也不會如市場預期降這麼多，從10年期美債殖利率來看，觸及3.8%後開始回升，符合理想軌跡，最好是緩而慢的降息。

現階段台股市因乖離過大而回檔，對於我來說是佈建的好機會，雖然本階段的底部在哪我也不知道，但就價值投資來看，相對便宜就是買進的理由。

最後談到，美股與台股之間的連動性，美國2023年GDP 2.4%，2024年預期微幅成長0.6%，反之台灣2023年GDP1.42%，2024年大幅成長至3.15%，我認為今年台股的表現有望優於美股。

◎本文已獲 喬把拔的投資日記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

聯準會 通膨 美國 台股 回檔 降息

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