1/5【早晨財經速解讀】人均GDP贏日韓 台灣人卻好窮？日股陸股兩樣情 亞洲經濟好不好？

美國股市標普500指數和那斯達克指數周四收盤下跌，延續2024年開年以來的連跌之勢，不過道瓊工業指數在金融股和強勁就業數據的支撐下勉強收高。

標普500指數下跌16.13點，跌幅0.34%，收4,688.68點；納斯達克指數下跌81.91點，跌幅0.56%，收14,510.3 點。道瓊工業指數漲10.15點，或0.03%，收於37,440.34點。

這是標普500指數自2015年初連跌三個交易日以來的最差開局，在去年最後幾周大漲之後，以科技股為主的投資人繼續獲利了結。

對美國聯準會今年可能開始降息的押注推動了2023年底漲勢，但聯準會12月政策會議記錄並未對降息時機提供線索。

較長期美國公債殖利率上升，促使投資人由成長股轉進其他板塊。指標10年期美債殖利率收於4%。

金融股是標普500指數少數上漲的類股之一，摩根士丹利將Allstate評級調高至「增持」，該股上漲2.4%，創歷史新高。

在下周財報季開始之前，銀行股表現強勁。摩根大通和Truist Financial分別上漲了0.7%和1.3%，因為美國銀行全球研究分析師在報告裡看旺。

Gabelli Global Financial Services Fund投資組合經理Ian Lapey表示，隨著資金退出投機性較強的成長股，擁有強大管理團隊的銀行將給投資人帶來回報。他說：「與市場上其他價格較高的領域相比，管理和資金實力雄厚的銀行和其他金融類公司的表現將明顯優於其他領域。」

在最新的經濟數據中，ADP全國就業報告顯示，12月民間就業崗位增加幅度超過預期，表明勞動力市場持續強勁，應能繼續支撐經濟。周五將公布的美國官方就業數據。

與此同時，美國上周初次請領失業救濟金人數降至兩個月來最低，暗示儘管對勞工的需求放緩，勞動市場基本面依然強勁。

標普多數類股下跌，在美國燃料庫存大量增加推動原油價格下跌後，能源板塊下跌 1.6%。

一些大型科技公司也收盤下跌，亞馬遜下跌 2.6%，Alphabet下跌 1.8%。蘋果下滑 1.3%，此前券商Piper Sandler將蘋果評級下調至「中性」。