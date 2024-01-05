台股震盪 金管會信心喊話
台股在元旦過後連日來震盪，金管會在4日信心喊話指出，去年全年台股的漲幅26.83%，在亞洲地區直追日本的28.24%，排名第二，另外台股基本面尚稱穩健，112年截至11月底本益比20.48，現金殖利率達3.47%，加計股票股利為3.57%，國內上市櫃公司截至11月底累計營收約35兆元，累計營收金額雖較111年同期減少8.67%，但仍為歷年同期第三高，金管會之後也會密切關注國際金融市場變化，尤其是國內外經濟情勢及美國利率政策對台股的影響。
另外，今年以來外資買賣超在4日賣超32億元、3日賣超228億、2日買超10億元，因此，截至4日止，三個交易日外資對台股淨賣超250億元。
金管會指出，亞洲主要股市在4日普遍下跌，台股收盤指數為17,549.65點，下跌9.66點，跌幅0.06%，成交值2,767.63億元；同時段新加坡跌0.98%，韓國跌0.96%，上海跌0.80%，港股跌0.71%，日本跌0.61%。截至3日止，信用交易整戶擔保維持率為172.04%。
另外統計今年截至1月3日止，台股跌幅2.07 %，相較香港跌幅2.35%、深圳跌幅2.04%、韓國跌幅1.81%、新加坡跌幅1.26%、上海跌幅0.26%、美國那斯達克跌幅2.79%、美國道瓊跌幅0.69%，日本休市，台股表現介於國際主要股市之間，優於香港、美國那斯達克。今年截至1月3日止，台股集中市場日均成交量約3,057.67億元，相較去年同期增加102.07%。
金管會也特別指出，台112年表現優於亞洲主要市場，112年台股漲幅26.83%，相較日本漲幅28.24%、韓國漲幅18.73%、新加坡跌幅0.34%、上海跌幅3.70%、深圳跌幅13.54%、香港跌幅13.82%、美國道瓊漲幅13.70%。
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