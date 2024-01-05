台股震盪 金管會信心喊話

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

台股在元旦過後連日來震盪，金管會在4日信心喊話指出，去年全年台股的漲幅26.83%，在亞洲地區直追日本的28.24%，排名第二，另外台股基本面尚稱穩健，112年截至11月底本益比20.48，現金殖利率達3.47%，加計股票股利為3.57%，國內上市櫃公司截至11月底累計營收約35兆元，累計營收金額雖較111年同期減少8.67%，但仍為歷年同期第三高，金管會之後也會密切關注國際金融市場變化，尤其是國內外經濟情勢及美國利率政策對台股的影響。

另外，今年以來外資買賣超在4日賣超32億元、3日賣超228億、2日買超10億元，因此，截至4日止，三個交易日外資對台股淨賣超250億元。

金管會指出，亞洲主要股市在4日普遍下跌，台股收盤指數為17,549.65點，下跌9.66點，跌幅0.06%，成交值2,767.63億元；同時段新加坡跌0.98%，韓國跌0.96%，上海跌0.80%，港股跌0.71%，日本跌0.61%。截至3日止，信用交易整戶擔保維持率為172.04%。

另外統計今年截至1月3日止，台股跌幅2.07 %，相較香港跌幅2.35%、深圳跌幅2.04%、韓國跌幅1.81%、新加坡跌幅1.26%、上海跌幅0.26%、美國那斯達克跌幅2.79%、美國道瓊跌幅0.69%，日本休市，台股表現介於國際主要股市之間，優於香港、美國那斯達克。今年截至1月3日止，台股集中市場日均成交量約3,057.67億元，相較去年同期增加102.07%。

金管會也特別指出，台112年表現優於亞洲主要市場，112年台股漲幅26.83%，相較日本漲幅28.24%、韓國漲幅18.73%、新加坡跌幅0.34%、上海跌幅3.70%、深圳跌幅13.54%、香港跌幅13.82%、美國道瓊漲幅13.70%。

台股 美國

延伸閱讀

金管會：遠傳退出第2階段TSP 須三個月內銷毀銀行業者的紀錄

1月台股期指漲1點

航運撐盤 台股終場跌9.66點收17549.65點

0050、0056、00878…台股快萬八 亮「黃藍燈」要進場？他18年只進出5次輕鬆這樣賺

相關新聞

元旦後台股連跌3天！外資出走今年賣超250億 金管會信心喊話：基本面穩健

外資出走！台股元旦連假開盤後，連跌三天，三天重挫381.16點，跌至17549.65點。金管會今（4）日公布最新統計，累...

台股震盪 金管會信心喊話

台股在元旦過後連日來震盪，金管會在4日信心喊話指出，去年全年台股的漲幅26.83%，在亞洲地區直追日本的28.24%，排...

今日最夯股／三大法人同步買超 材料KY有什麼利多？

股市瞬息萬變，標的五花八門，哪一檔個股是每天市場最關注的人氣指標及話題，請看經濟日報每日精選的今日最夯股。

金管會：台股2023年漲幅26.83% 主要亞股僅次日本

2023年全年台股漲幅達26.83%，在亞洲主要市場中僅次日股。金管會今天表示，台股2023年表現佳，優於韓國、新加坡、...

台股震盪收黑！外資敲進這檔貨櫃股 法人：留意12月營收與台積電法說

美股3日收黑，台股今天開高走低，終場下挫9.66點，收在17549.65點，三大法人合計賣超新台幣56.39億元。法人分...

康舒科技違反重大訊息規定 證交所處以3萬元違約金

康舒科技（6282）董事會通過對匯旭電力背書保證，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息的證暨公開處理程序」第4條第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。