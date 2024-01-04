去年度ETF競賽結果出爐！ 台股ETF交易貢獻獎由凱基台北奪冠

台灣證券交易所、證券商公會、投信投顧公會及期貨公會共同舉辦的「112年度ETF競賽」結果出爐，台股ETF交易貢獻獎由凱基證券台北分公司奪冠，台股ETF造市獎由永豐金證券拔得頭籌。

證交所表示，「112年度ETF競賽」已於2023年12月29日截止，各獎項得主同步出爐，預計2024年1月舉辦頒獎典禮，並邀請主管機關、公會代表與得獎者共同出席。

依據競賽成績計算結果，台股ETF交易貢獻獎前三名依序為凱基證券台北分公司、國泰綜合證券敦南分公司、元大證券經紀部；台股ETF交易進步獎前三名為口袋證券、富邦綜合證券宜蘭分公司、華南永昌綜合證券東昇分公司。

ETF發行貢獻獎前三名為復華投信、群益投信、兆豐投信；台股ETF造市獎前三名為永豐金證券、元大證券、富邦綜合證券；台股ETF總貢獻獎前三名為元大證券、凱基證券、富邦綜合證券。

ESG ETF發行獎勵則由群益投信、永豐投信、兆豐投信及台新投信獲獎。

台股ETF交易貢獻獎、台股ETF交易進步獎、台股ETF造市獎前三名獎金分別為20萬元、15萬元、10萬元；ETF發行貢獻獎及台股ETF總貢獻獎前三名獎金分別為40萬元、30萬元、20萬元。ESG ETF發行獎勵為每檔10萬元。