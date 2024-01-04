看首季投資焦點 保德信：「美、台、醫療成長股」優勢浮現

2024年全球主要央行的貨幣政策將牽動金融市場走向，保德信指出，放眼美國、歐洲的貨幣政策都將放鬆，對應歷史上每逢暫停升息至真正開始降息期間，美股往往能繳出超過一成漲幅，第1季投資焦點不妨鎖定美國成長股、醫療生化產業，以及與美股高度連動的台股。

保德信市場策略團隊主管葉家榮表示，美國邁向降息，美元強勢趨緩，風險資產有反彈上揚空間，其中，美股企業獲利呈現V型反彈，2024年預估將達到12%的雙位數漲幅，在三大主要成熟市場中成長力道位居第一，有利於風險偏好持續升溫，搭配全球AI題材熱度持續及美債殖利率回落，美國成長股將率先受惠。

葉家榮分析，自1995年以來共歷經過5次美國升息，當進入暫停升息至降息開啟前，S&P500指數平均上漲14.6%，且5次紀錄中僅有1次呈現負報酬，加上基本面復甦更有利於美股後市表現，特別是成長股往往能率先表態。

葉家榮進一步指出，目前包括AI、即時性消費、工業自動化、醫療、移動變革、數位支付等，是美國成長股中最值得留意的六大產業，其中AI更是進入不可逆的成長浪潮，根據統計，2023年第二季數據中心租賃量大幅增加，同時帶動數據中心的電力負載量創下單月新高，甚至超過疫情期間遠距需求帶來的高峰，顯示生成式AI的商業活動已經發生，大型雲端業者投入大量資金，並且開始搶攻數據中心來容納AI所需架設的伺服器等硬體設施。

除了美國AI相關龍頭產業加速成長，葉家榮說明，擁有AI產業鏈技術優勢的台股，也是第一季布局的重點市場，過往科技世代的轉換，往往能帶動台股成分股連續兩年迎接獲利高速成長，包括2006年啟動的NB循環、2013年開始的3G轉4G等，預期本次AI浪潮將複製類似經驗，並帶動台股成分股於今明兩年獲利成長達兩成水準。

葉家榮還表示，目前台股製造業庫存相較去年的高水準已明顯下降，像是PC、NB、伺服器庫存水位降至65天以下，記憶體也下降至90天等，部分產業甚至已有回補庫存需求，且自2020年以來，外資連續三年大幅調節台股超過2.2兆新台幣，隨著去年下半年美元指數走弱，外資開始陸續回補台股部位，預期今年聯準會走向降息，美元易貶難升搭配AI熱度不減，將持續吸引外資回流。

在產業投資上，葉家榮建議，同時具有防禦與成長特性的醫療生化產業，亦可納入第一季的投資清單，因為醫療次產業包括製藥、生技、醫療服務、醫療器材等多元化商機，而去年以來在全球爆紅的減重商機，進入2024年有望由阿茲海默症重磅藥物接棒，目前65歲以上的美國人約有670萬人罹患阿茲海默症，目前已有多家藥廠切入並有所突破，預估2028年阿茲海默症藥品營收可達70億美元，年複合成長率高達79%。

葉家榮分析，由於醫療產業的特殊特性，根據長期統計，醫療產業在10大類股中的年化獲利成長率相對最佳，達11.2%，而過去10年美國的產業分類中，醫療產業平均報酬率為11.1%，僅次於科技產業的17.5%，顯示醫療產業同時具有價值及成長性。