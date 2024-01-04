緯穎遭列注意股、早盤續跌 董座洪麗甯：股價被哄抬太高

伺服器ODM廠緯穎（6669）近日因起伏較大，而遭主管機關列為注意股票。據悉，證交所昨（3）日公布，緯穎因股價跌到近6個營業日的低點，且近6個營業日起迄兩個營業日的收盤價差高達140元，而遭點名列入注意名單。而緯穎今（4）日以1700元開高走跌，盤中一度續跌至1680元、較前一交易日收盤價下跌15元、跌幅0.88%。

人工智慧（AI）題材正夯，自從去年5月輝達黃仁勳訪台後，多檔AI概念股擴大布局，帶動走勢齊揚，而緯穎目前手中也有大客戶的AI案子在進行，預計今(2024)年起出貨會有明顯成長；此外，旗下馬來西亞柔佛州士乃機場城據點之第二期伺服器主機板產線，也預計今年投入運營。

緯穎董事長洪麗甯日前透露，自己長期看好雲端服務和資料中心業務增長的趨勢。雖然美中貿易戰確實造成伺服器業很大影響，不過幸好緯穎打從一開始就果斷放棄中國大陸市場，因此才可以不受影響。而緯穎一開始就是鎖定全球市場，目前出貨量持續攀升，看好未來長期成長趨勢。