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與華義攜手搶進印度遊戲市場 智通飆上歷史天價

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
遊戲營運商華義（3086）與智通科創簽署合作備忘錄，雙方成立合資公司，攜手推進印度遊戲市場，今（4）日兩家公司股價同步大漲，華義衝上漲停，智通則是飆上歷史天價，盤中漲幅逾7%。圖/業者提供
遊戲營運商華義（3086）與智通科創簽署合作備忘錄，雙方成立合資公司，攜手推進印度遊戲市場，今（4）日兩家公司股價同步大漲，華義衝上漲停，智通則是飆上歷史天價，盤中漲幅逾7%。圖/業者提供

遊戲營運商華義（3086）與智通科創簽署合作備忘錄，雙方成立合資公司，攜手推進印度遊戲市場，今（4）日兩家公司股價同步大漲，華義衝上漲停，智通則是飆上歷史天價，盤中漲幅逾7%。

根據調研機構Newzoo表示，印度在2022年手機遊戲市場產值約22億美元，預估今年將突破30億美元，5年內將增達40億美元，龐大商機吸引華義、智通前往布局。

智通科創是去年更名，前身為宏大（8932）拉鍊，鎖定製造業金融科技雙主業發展，製造業主要是拉鍊，金融科技則提供消費者支付、借貸等服務；智通今日以123元開高後走高，一度拉升至130元，創下歷史新高價，盤中漲幅逾7%。

華義早盤跳空以漲停176.5元開出後鎖死，股價創2021年3月以來的新高；華義深耕日韓代理線產品，遊戲聯運平台預計今年第2季啟動，積極打造遊戲、社群、影音、二次元相關娛樂及金流支付等多元娛樂服務。

華義 金融科技 製造業

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