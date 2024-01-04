德微去年營收達歷史第三高 今年營運有望再戰新高

二極體廠德微（3675）公告2023年12月自結合併營收為1.51億元，累計2023年全年合併營收為17.40億元，創下歷史第三高。對於今年營運表現，德微看好，今年營運有機會挑戰歷史新高。

德微今（4）日股價早盤一度上漲超過2％，不過受到大盤震盪影響，使德微股價漲幅收斂，目前漲幅達1.28％至277元，暫時站在所有均線之上。

德微公告2023年12月合併收達1.51億元、月成長12.4％，寫下12個月以來單月新高。累計2023年全年合併營收達年減20.1％至17.40億元，創歷史第三高。

德微表示，去年因市場庫存調整以至客戶下單保守，不過觀察12月營收寫下年度新高，主要貢獻來自客戶急單效應、營業毛利率維持公司歷史新標竿40％，符合公司預期；雖然2023年是艱辛的一年，但12月之營收寫在年度高點、也算是在挑戰中譜下未來成長的契機點。

德微指出，邁入2024年，半導體產業去化庫存調整預計也將在今年中旬逐漸近尾聲。第1季將有先前收購喜可士40％股權的營收挹注、第2季小訊號自動化新產線逐步產出添加營運動能、第3季併購基隆廠晶圓業務亦將有成長，因此整體來看今年德微營運有機會再度創下歷史新高。