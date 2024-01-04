長榮填息後續飆高 陽明也跟進朝填息邁進

貨櫃運價看飆，貨櫃三雄將同步受惠，推升股價持續往上走高，尤以長榮（2603）的表現最受關注，在完成填息之後，今（4）日股價再往上衝高，一度拉升至162.5元，平去年6月27日的盤中高點，盤中漲幅逾4%；陽明海運（2609）股價漲勢更強，盤中上漲逾6%，市場關注後續是否能完成填息。

紅海危機衝擊全球海運市場，上周最新上海集裝箱出口（SCFI）貨櫃運價指數連五漲，收在1,759.58點，飆漲40%，四大遠洋航線全面上漲；業界表示，歐洲線大繞道，漲價效益將在1月顯現，由於歐洲線牽動全球航班調度，北美線運價也正在醞釀一波大漲勢，貨櫃三雄將同步受惠。

貨櫃運價看飆，推升貨櫃股的表現，長榮去年底攻勢再起，股價一路走高，順利完成填息，今日以158元開高後走高，一度拉升至162.5元，為去年除息前的高點價位，盤中漲幅逾4%。

長榮填息後續往上漲，陽明的股價也是持續往上拉升，陽明去年7月4日除息後的一段時間陷入貼息，近期股價則是重返填息之路，今日以55元開高後一度拉升至57.8元，以除息參考價49.3元計算，填息率超過4成，陽明盤中漲幅達6.66%，持續朝填息前進。

萬海（2615）今日也是上漲走勢，盤中漲幅逾3%；貨櫃股領軍，散裝股漲勢也不錯，航運股占大盤成交比重超過16%，類股漲幅逾2%，居各類股之冠。