1/4【早晨財經速解讀】Fed會議紀要轉彎 該買美債ETF還是0056？

美國聯準會（Fed）公布去年12月的會議紀錄，只表示將從2024年降息，但並未透露時間點，導致美股四大指數均收黑，台積電ADR（美國存託憑證）下跌1.34％。台股今（4）日以小紅開出，新台幣對美元匯率再走貶。

2024年台股昨天長黑，摜破月線，新台幣匯率也重貶，來到31元價位，儘管股匯表現都不佳，但分析仍認為基本面比去年還好，對本月18日台積電法說會也充滿期待。