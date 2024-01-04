1/4【早晨財經速解讀】Fed會議紀要轉彎 該買美債ETF還是0056？
美國聯準會（Fed）公布去年12月的會議紀錄，只表示將從2024年降息，但並未透露時間點，導致美股四大指數均收黑，台積電ADR（美國存託憑證）下跌1.34％。台股今（4）日以小紅開出，新台幣對美元匯率再走貶。
2024年台股昨天長黑，摜破月線，新台幣匯率也重貶，來到31元價位，儘管股匯表現都不佳，但分析仍認為基本面比去年還好，對本月18日台積電法說會也充滿期待。
游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。
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