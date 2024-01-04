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1/4【早晨財經速解讀】Fed會議紀要轉彎 該買美債ETF還是0056？

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
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美國聯準會（Fed）公布去年12月的會議紀錄，只表示將從2024年降息，但並未透露時間點，導致美股四大指數均收黑，台積電ADR（美國存託憑證）下跌1.34％。台股今（4）日以小紅開出，新台幣對美元匯率再走貶。

2024年台股昨天長黑，摜破月線，新台幣匯率也重貶，來到31元價位，儘管股匯表現都不佳，但分析仍認為基本面比去年還好，對本月18日台積電法說會也充滿期待。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

0056元大高股息 債券ETF

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