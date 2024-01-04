臺灣中型100指數第1季上漲機率達80% 伺機布局中小型基金

據以往經驗，每年第4季至隔年第1季一向是中小型股傳統旺季，根據Lipper統計，臺灣中型100指數近十年（2012-2022）年第1季上漲機率高達80%。法人建議，中小型股相較於大型股，產業分散多元，雖股本與市值較小，但成長性較高，股價爆發力強，可伺機布局中小型基金。

PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼表示，2024年開年兩個交易日不論店頭或加權指數雙雙下挫，不過在看好PC、手機、一般性伺服器重回成長的帶動下，相關供應鏈仍有表現空間，且近期已可見到資金競相卡位PC等族群。

展望台股後市，台新臺灣永續高息中小型ETF（00936）經理人黃鈺民表示，預期美國進入升息循環尾聲有利於美債殖利率回落，加上基本面回溫，台股企業獲利進入上修潮，以及選前行情、作夢行情持續，仍有利於台股多頭格局，建議逢低找買點。

柯鴻旼舉例，以科技股而言，華為領航中國智慧型手機回溫，且市場看好摺疊手機為2024年亮點，而一般性Server零組件拉貨回溫時間點預估落在2024第2季，依照過往股價先行反應的經驗，第1季將開始發酵相關利多；至於AI族群，則待晶圓龍頭大廠的CoWos產能於第1季擴增後再上。

柯鴻旼建議，今年年度投資仍以AI與半導體為雙主籌，近期可留意低檔的消費性族群，如AI NB、IC設計，傳產的鞋材、紡織、電子標籤與隱形眼鏡，以及景氣循環已在周期底部相關類股，如矽晶圓、晶圓代工、工業電腦等，以及高殖利率族群。

另外，台股ETF市場交投熱絡，黃鈺民進一步補充，雖然主要集中在大型股，多檔ETF聚焦科技股、大型權值股，買越多台股大型ETF也越容易集中在某些個股，譬如：晶圓龍頭公司、大型科技股等，若能在布局台股時納入中小型ETF，可望讓投資人標的更加多元與分散，也更能掌握資金在各類股輪動時的投資機會，更重要的是，可避免一旦行情反轉下殺時，大型股易成為外資或大型ETF換股時多殺多的困境。