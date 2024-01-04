上市櫃公司也要搶 2024年股東常會13個日期已登記額滿

臺灣證券交易所表示，2024年召開股東常會日期事前登記作業，1月3日上午9點起開放登記，2024年股東常會已有13個日期登記額滿。

臺灣證券交易所表示，2024年股東常會日期事前登記作業從1月3日上午9點開放登記，經統計截止至1月3日下午5時，上市、上櫃及興櫃公司共計2,076家已上線登記其預定股東常會召開日期，占全體上市、上櫃及興櫃公司2,143家數比率96.87%；其中上市公司有964家已上線登記，占全體上市公司997家數比率96.69%。

經統計5月24日、30日、31日；6月12日、13日、14日、18日、19日、20日、21日、25日、26日、27日等13日股東常會日期已登記額滿（每日80家）。臺灣證券交易所提醒，尚未上線登記的公司最遲應於3月15日前上線登記，以免違反資訊申報作業辦法。