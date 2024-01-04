零股五天王 小資族搶進

台股昨（3）日跌破月線，於2024年頭兩個交易日大跌近400點，然小資族趁回檔時搶攻上車，零股買盤蜂擁進高股息ETF四大天王與台積電，成為昨日最熱門的五檔零股交易標的。台股整體零股交易股數昨日爆量達4,304萬股，創下三個多月來新高。

高股息四大天王昨日登上熱門零股交易前四大標的，依序為國泰永續高股息、元大高股息、復華台灣科技優息、群益台灣精選高息，交易股數達255萬至200萬股間。

四檔高股息ETF昨日都開低走低收黑，國泰永續高股息跌1.4%至21.25元，元大高股息跌1.3%至36.68元，復華台灣科技優息跌0.9％至18.82元，群益台灣精選高息跌0.6％至22.06元。

權王台積電拿下第五名，零股交易股數爆量至162萬股，較前一日增加逾286%；第六與第七名是由與大盤連動性高的元大台灣50與富邦台50拿下，兩檔ETF單日零股交易量分別增加224.7%與130.9%。

台積電昨日，開盤跳空下跌，終場重挫2.5％，回吐12月21日來漲幅。

法人表示，台股後市仍利多匯聚，不論是美聯準會將啟動降息循環、台股企業獲利二位數增長、台股股息殖利率全球名列前茅等，均使台股後市沒有看淡理由。