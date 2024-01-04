台股遇空襲 公股急護盤 外資大賣 八大行庫買超

經濟日報／ 記者楊淨淳／台北報導
台股昨日遭外資大賣228億元，終場重挫294點，失守月線支撐。（本報系資料庫）
台股昨日遭外資大賣228億元，終場重挫294點，失守月線支撐。（本報系資料庫）

台股昨（3）日在美國科技股大跌、台積電遭外資調降目標價，及外資大賣台股228億元等三大利空衝擊下，以台積電為首的半導體股紛紛重挫，賣壓向外擴散至整個電子股，加權指數終場重挫294點至17,559點、成交量3,102億元，失守月線支撐，呈現「價跌量增」格局。

八大公股行庫昨日護盤大買62.6億元，為去年10月26日來最大買超金額，積極護持台積電、聯電、聯發科等指標股。法人認為，雖昨日外資賣壓太大，大盤依舊重挫，但公股行庫大舉出手，為選舉行情保駕護航。  

英特爾、超微、蘋果等美國大型半導體股周二重挫3%-6%，引爆市場對科技股恐慌，使得昨日以科技股為主的台韓等股市紛紛重挫，台股盤中一度大跌超過300點，終場摜破月線支撐，2024年頭兩個交易日就大跌近400點，引發市場疑慮作夢行情是否已成夢碎行情。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

觀察台股盤面，電金權值股雙雙殺盤，盤面上漲家數約僅占二成，19大類股除航運股逆勢走強收紅外，餘皆收黑。由於紅海衝突擴大，短時間內貨櫃運價漲勢有望持續，激勵長榮昨日逆勢上漲逾2%，回補去年填息缺口後續漲；疫情升溫，也激勵恆大、毛寶、康那香等防疫概念股強攻漲停。

千金股多呈下跌，其中亞德客-KY昨日大跌36元收964元，跌出千金股行列，使千金股檔數由12千金減至11千金，盤面500元以上高價股僅兩檔收紅，M31小漲0.4%至1,090元、鈊象漲2％至740元。

三大法人共賣超286.1億元。其中外資由買轉賣，單日賣超228億元，為去年10月26日來最大賣超；投信買超32.8億元，連三買、累計買超63.9億元；自營商賣超90.9億元，連25賣、累計賣超1072.6億元。八大公股行庫護盤大買62.6億元，為去年10月26日來最大買超金額，積極護持台積電、聯電、聯發科等指標股。

綜合統一投顧董事長黎方國、元富投顧總經理鄭文賢等看法，認為台股為良性漲多拉回，技術面上若在近日內未再站回月線，短期雖可能陷入整理，且依過往經驗，台股在大選將至時觀望氣氛較濃厚，不過後續即將有美國非農就業與CPI等經濟數據，及美台財報將陸續公布，有望支撐台股再攻萬八。

操作策略上，今年布局仍以電子族群為主軸，例如AI伺服器、AI PC等類股，以及具復甦題材的手機、功率放大器（PA）、記憶體等類股，於拉回時可留意適時布局。

台積電 台股 2024

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