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美銀看AI伺服器：市場將連二年數倍翻揚 按讚五大台廠

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導　
AI市場熱度不減。聯合報系資料照
AI市場熱度不減。聯合報系資料照

美銀證券預估，全球人工智慧（AI伺服器市場規模將由2023年的156億美元激增至今年的875億美元、2025年再跳增至1,750-2,190億美元，連二年數倍翻揚。在台廠中，美銀建議「買進」廣達（2382）、台達電（2308）、光寶科（2301）、緯創（3231）、金像電（2368）等五大業者。

AI市場熱度不減，一路由2023年延續至2024年。美銀發布報告指出，不同於1999年的網路泡沬與2020年的虛擬實境（VR）泡沫，AI主要參與者均為雲端服務供應商（CSP）及企業，使AI對供應鏈帶來了結構性的變革。這也是今年內外資法人首篇對未來AI前景提出明確預估的報告。

報告指出，AI對供應鏈帶來結構性變化，應該會持續推動供應鏈的估值重新評價，主要有四大原因，包括非中國大陸的產能有限、供應商有限（經過多年的下行周期及整合）、研發工程師短缺、對全球AI產業的議價能力及影響更強。

美銀看好的五大台廠各有利多。廣達目標價305元，著眼於獲利率改善、AI應用增加的主要受惠者、現金股利殖利率高達3-4%等。台達電目標價400元，強項在AI伺服器電源供應及電動車事業。光寶科目標價155元，同樣受惠於AI伺服器的強勁需求。緯創目標價130元，2023-25年的營收及獲利年均複合成長率達兩位數。金像電目標價265元，受惠於在AI伺服器業務的比重增加。

AI 伺服器 光寶科

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