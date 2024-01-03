快訊

王欣儀親姊遭刺39刀身亡 昔男友戴立忍崩潰被軍方軟禁

賴蕭競選影片「在路上」被控抄襲金穗獎得獎作 導演回應了

明晨大陸冷氣團發威！2地低溫恐跌破10度 周六東北季風再襲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上市櫃公司股東會日期開放登記第1天 這13天全滿了

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
上市櫃公司股東會日期開放登記第1天。圖／聯合報系資料照片
上市櫃公司股東會日期開放登記第1天。圖／聯合報系資料照片

「113年召開股東常會日期事前登記作業」今（3）日上午9時起開放登記，證交所統計至下午2時止，5月24日、30日、31日，以及6月12日、13日、14日、18日、19日、20日、21日、25日、26日、27日等，這13天登記已全滿。

證交所表示，今天首日開放登記，至下午2時止，上市櫃及興櫃公司共計2059家已上線登記預定股東常會召開日期，占全體上市櫃及興櫃公司2143家數比率96.08％；其中上市公司有955家已上線登記，占全體上市公司997家數比率95.78％。

避免股東會過於集中，股東無法參加，限定每天召開股東會名額上限80家，以免有上市櫃及興櫃公司股東會集中在2、3天內舉行，影響小股東參加股東會權益。

證交所提醒，尚未上線登記的公司最遲應於3月15日前上線登記，以免違反資訊申報作業辦法；另外，已完成登記股東常會日期的公司，股東常會日期如有變動，在公告股東常會日期前可上線調整；若公司沒在申報系統登記股東常會日期，或是登記日期與重大訊息及召開股東常會公告的開會日期不一致，將無法完成股東常會公告程序。

股東會 興櫃 證交所

延伸閱讀

日本企業準備在台上市首例 證交所國際化再下一城

年關將至 36億元保險滿期金...提前發放

台股定期定額 元大給好康

錄影監視亂丟垃圾有圖有真相 彰化這鎮開罰件件成功

相關新聞

外資賣超台股逾200億元 賣超最多竟是這檔

台股今（3）日開低走低，盤中最低一度下殺17518.19點，終場點數收在17559.31點，下跌294.45點，一舉跌破...

上市櫃公司股東會日期開放登記第1天 這13天全滿了

「113年召開股東常會日期事前登記作業」今（3）日上午9時起開放登記，證交所統計至下午2時止，5月24日、30日、31日...

台股下跌294點 三大法人賣超285億元

台股今（3）日開低走低，盤中最低一度下殺17518.19點，終場點數收在17559.31點，下跌294.45點，一舉跌破...

日本企業準備在台上市首例 證交所國際化再下一城

臺灣創新板國際化再下一城，原擬赴日掛牌的日本Vpon威朋控股(Vpon Holdings Inc.，VHI)將於申請於創...

台股一舉摜破月線 收盤1萬7559點、跌294點

美股大跌，拖累台股重挫，開低走低，連破十日線及月線，台北股市加權股價指數今（3）日以1萬7559點作收，大跌294點，跌...

台股跌破月線外資轉賣 法人：留意美股、選舉因素

台股今天終場重挫294.45點，跌破月線17609點，收在17559.31點，外資轉為賣超新台幣228.06億元，減碼晶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。