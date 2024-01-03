上市櫃公司股東會日期開放登記第1天 這13天全滿了

「113年召開股東常會日期事前登記作業」今（3）日上午9時起開放登記，證交所統計至下午2時止，5月24日、30日、31日，以及6月12日、13日、14日、18日、19日、20日、21日、25日、26日、27日等，這13天登記已全滿。

證交所表示，今天首日開放登記，至下午2時止，上市櫃及興櫃公司共計2059家已上線登記預定股東常會召開日期，占全體上市櫃及興櫃公司2143家數比率96.08％；其中上市公司有955家已上線登記，占全體上市公司997家數比率95.78％。

避免股東會過於集中，股東無法參加，限定每天召開股東會名額上限80家，以免有上市櫃及興櫃公司股東會集中在2、3天內舉行，影響小股東參加股東會權益。

證交所提醒，尚未上線登記的公司最遲應於3月15日前上線登記，以免違反資訊申報作業辦法；另外，已完成登記股東常會日期的公司，股東常會日期如有變動，在公告股東常會日期前可上線調整；若公司沒在申報系統登記股東常會日期，或是登記日期與重大訊息及召開股東常會公告的開會日期不一致，將無法完成股東常會公告程序。