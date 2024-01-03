搶好日子開股東會 今年這13天登記已經秒殺

臺灣證券交易所表示，「113年（2024年）召開股東常會日期事前登記作業」，於今（3）日上午9時起開放登記。不過，上市公司搶好日子開股東會，才一開放登記，很多天已經秒殺；統計至下午２時，已經有13天額滿，還未登記公司動作可得加速。

臺灣證券交易所表示，今年股東常會日期事前登記作業從今（3）日上午9時開放登記，經統計截止至1月3日下午2時，上市、上櫃及興櫃公司共計2,059家已上線登記其預定股東常會召開日期，占全體上市、上櫃及興櫃公司2,143家數比率96.08%；其中，上市公司有955家已上線登記，占全體上市公司997家數比率95.78%。

經統計5月24日、30日、31日；6月12日、13日、14日、18日、19日、20日、21日、25日、26日、27日等13日股東常會日期已登記額滿（每日80家）。

證交所提醒，尚未上線登記之公司最遲應於3月15日前上線登記，以免違反資訊申報作業辦法。