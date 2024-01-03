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新冠疫情邁高峰…防疫股買盤再起 這2檔率先漲停最猛

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

新一波新冠疫情即將邁入高峰，今（3）日起於桃園國際機場的四個據點，分送新冠家用快篩試劑，面對新一波疫情來勢洶洶，不僅台灣高度戒備，中國各地也傳出疫情持續高燒，眾多題材成為防疫概念股利多柴火，買盤趁勢崛起，包括快篩股、口罩股皆是多方拉抬重心。

新冠病毒出現新變異株「JN.1」，隨著農曆春節長假即將到來，防疫相關題材再度成為市場關注焦點。買盤瞄準口罩族群的康那香（9919），早盤股價攻頂來到28.95元，股價強勢鎖住漲停且委買高掛逾萬張。恆大（1325）股價同樣早早亮燈，鎖在漲停價位，委買高掛7000餘張。另外，生技股中的快篩族群包括亞諾法（4133）、ABC-KY（6598）盤中股價亦大漲表態，漲幅皆超過4%。

法人表示，隨著新冠疫情升溫，民眾在人潮聚集、大眾運輸工具或通風不良的場所，戴口罩維護自身健康的需求增加，尤其後疫情時代，不僅新冠新變異株的威脅，還要慎防「免疫債」引發的各類病毒。不過，目前防疫商品如濕巾、口罩等產能投入很多，即便短期需求攀升，但整體產業仍供過於求，快篩也面對同樣的情況，要留意是曇花一現的短線題材。

ABC-KY去年前三季稅後淨損1.56億元，每股虧損1.9元。公司表示，隨著授權夥伴對BMB的需求穩定增加，加上IVD試劑持續新增客戶群與增加檢測項目，努力朝向營收持續擴大、轉虧為盈與躋身多元診斷領導廠商之列的目標。其中，去年6月多元真菌檢測(RUO)推出以來吸引到市場的注目，有助於新客戶的導入。

疫情 口罩

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