新冠疫情再升溫 這4檔防疫股同步飆上漲停

上周新冠罹病、死亡數分別創4個月以及10周以來新高，疾管署發言人羅一鈞表示，1月中下旬及農曆春節後，恐將達疫情雙高峰，新冠疫情再升溫，台股今（3）日開低重挫下，相關的防疫概念股成為強勢指標，恆大（1325）、毛寶（1732）、熱映（3373）、康那香（9919）同步飆上漲停。

新冠疫情升溫，疾管署預估1月中下旬，每天約有1.8~2萬人感染，且變異株JN.1的檢出占比逐漸增加，預計將成為主流病毒株，醫生警告，病毒株轉換將造成原先自然感染者的保護力消失，但仍可減少重症機率；疾管署表示，新年度開始，各項旅遊與聚會等活動多，呼籲民眾在出國前儘早接種新冠XBB疫苗。

台股今日以17,829.28點開低，一度下滑至17,606.27點，盤中大跌逾200點，盤面上僅少數類股表現抗跌，包括航運、觀光、生技股等，防疫相關概念股則是強漲指標，恆大、毛寶、熱映、康那香開高後飆上漲停，美德醫療-DR、亞諾法（4133）漲幅逾7%。

恆大早盤以41.6元開高後衝上漲停43.45元，排隊買單超過7,600張；毛寶以31.5元開高後也衝上漲停33.65元；康那香以27.2元開高，盤中衝上漲停28.95元，排隊買單超過1.1萬張；熱映以27.5元開高後也衝上漲停29.5元。