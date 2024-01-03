1/3【早晨財經速解讀】華爾街保守看2024 台積電漲不動了？30萬股東下車！

美股2024年開局不利，標普500指數周二（2日）在今年第一個交易日收盤下跌，那斯達克100指數出現10月底來最大單日跌幅，因蘋果遭券商調降評級後股價下跌，所謂的七大科技股回吐去年的部分強勁漲幅。

道瓊工業指數2日收盤小漲25.5點，漲幅0.07%，至37,715.04點；標普500指數下跌27點，跌幅0.57%，收4,742.83點；那斯達克指數下跌245.41點，跌幅1.63%，收14,765.94 點。

華爾街三大指數去年在AI和通膨回穩的樂觀情緒支撐下取得兩位數的漲幅，標普500指數上周收盤時距離2022年初創下的收盤紀錄高點不到1%。

然而，由於美國公債殖利率攀升，周二股市承壓，10年期美債殖利率一度突破4%，創兩周新高，隨後略微回落至3.937%。

美債殖利率走勢反映出投資人對美國今年降息的預期減弱。這拖累了成長股，其中包括科技股。

巴克萊以iPhone需求疲軟為由，將蘋果評級下調至「減碼」，蘋果股價挫跌3.6%。其他大盤股也下跌，輝達（Nvidia）、Meta和微軟跌幅在1.4%到2.7%之間。

占標普500指數逾四分之一權重的七大科技股：蘋果、Alphabet、亞馬遜、Meta、微軟、輝達和特斯拉再次引發高度集中可能影響大盤的擔憂。

Glenmede投資策略與研究主管Jason Pride表示：「所有人之前都因為年尾漲勢而大感振奮，聯準會至少表面上略微降低鷹派，加上美國並未經濟衰退的事實。但這代表我們脫離險境了嗎？我認為即使聯準會逐漸降低利率，貨幣政策仍然是緊縮的，仍然有可能成為整體經濟活動的障礙。」

標普500指數各類股漲跌不一。醫療保健表現最為亮眼，上漲1.8%，創2022年12月中旬以來最高收盤價為。疫苗生產商莫德納上漲13.1%，領漲該類股，券商Oppenheimer上調莫德納評級。

能源指數上漲1.2%，儘管原油因對經濟前景的擔憂而下滑。

資訊技術（IT）類股跌幅居前，下跌2.6%，創8月2日以來最大單日跌幅。

特斯拉股價持平 ，儘管該公司表示第4季電動車交車量創歷史新高，超出市場預期，並實現2023年180萬輛的目標。

波音下跌3.4%，花旗上漲3.1%，至53.04美元，創2022年8月以來的最高收盤價，此前富國銀行將花旗目標股價從60美元上調至70美元。