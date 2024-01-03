快訊

日本強震增至57死！氣象廳曝「未來天氣」警告：當心山崩

早晨財經速解讀／華爾街保守看2024 台積電漲不動了？30萬股東下車！

亡國感介選？反滲透法偵辦案件增 學者：時機點啟人疑竇

1/3【早晨財經速解讀】華爾街保守看2024 台積電漲不動了？30萬股東下車！

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

美股2024年開局不利，標普500指數周二（2日）在今年第一個交易日收盤下跌，那斯達克100指數出現10月底來最大單日跌幅，因蘋果遭券商調降評級後股價下跌，所謂的七大科技股回吐去年的部分強勁漲幅。

道瓊工業指數2日收盤小漲25.5點，漲幅0.07%，至37,715.04點；標普500指數下跌27點，跌幅0.57%，收4,742.83點；那斯達克指數下跌245.41點，跌幅1.63%，收14,765.94 點。

華爾街三大指數去年在AI和通膨回穩的樂觀情緒支撐下取得兩位數的漲幅，標普500指數上周收盤時距離2022年初創下的收盤紀錄高點不到1%。

然而，由於美國公債殖利率攀升，周二股市承壓，10年期美債殖利率一度突破4%，創兩周新高，隨後略微回落至3.937%。

美債殖利率走勢反映出投資人對美國今年降息的預期減弱。這拖累了成長股，其中包括科技股。

巴克萊以iPhone需求疲軟為由，將蘋果評級下調至「減碼」，蘋果股價挫跌3.6%。其他大盤股也下跌，輝達（Nvidia）、Meta和微軟跌幅在1.4%到2.7%之間。

占標普500指數逾四分之一權重的七大科技股：蘋果、Alphabet、亞馬遜、Meta、微軟、輝達和特斯拉再次引發高度集中可能影響大盤的擔憂。

Glenmede投資策略與研究主管Jason Pride表示：「所有人之前都因為年尾漲勢而大感振奮，聯準會至少表面上略微降低鷹派，加上美國並未經濟衰退的事實。但這代表我們脫離險境了嗎？我認為即使聯準會逐漸降低利率，貨幣政策仍然是緊縮的，仍然有可能成為整體經濟活動的障礙。」

標普500指數各類股漲跌不一。醫療保健表現最為亮眼，上漲1.8%，創2022年12月中旬以來最高收盤價為。疫苗生產商莫德納上漲13.1%，領漲該類股，券商Oppenheimer上調莫德納評級。

能源指數上漲1.2%，儘管原油因對經濟前景的擔憂而下滑。

資訊技術（IT）類股跌幅居前，下跌2.6%，創8月2日以來最大單日跌幅。

特斯拉股價持平 ，儘管該公司表示第4季電動車交車量創歷史新高，超出市場預期，並實現2023年180萬輛的目標。

波音下跌3.4%，花旗上漲3.1%，至53.04美元，創2022年8月以來的最高收盤價，此前富國銀行將花旗目標股價從60美元上調至70美元。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

指數 經濟衰退 科技股 莫德納 大盤 特斯拉 通膨

延伸閱讀

600以下台積電（2330）是天上掉下來的禮物？ 專家：祈禱護國神山持續頂住台股基本面

中環今年持續「水手」人生！加碼2400張長榮

0056從善如流改為季配息…17日預計配息0.66元！ 專家提醒：買進前注意這數字

0056新年首配0.66元…16號為最後買進日！ 專家：預估全年配息將創新高

相關新聞

1/3【早晨財經速解讀】華爾街保守看2024 台積電漲不動了？30萬股東下車！

美股2024年開局不利，標普500指數周二（2日）在今年第一個交易日收盤下跌，那斯達克100指數出現10月底來最大單日跌幅，因蘋果遭券商調降評級後股價下跌，所謂的七大科技股回吐去年的部分強勁漲幅。

看法各異！四代工惟仁寶倖免 緯創遭外資倒貨成賣超王

台股昨（2）日終場下挫77.05點、跌幅達0.43%，以17,853.76點作收，根據公開資料統計籌碼動向，三大法人合計...

漲點亞洲第二、證交稅攀次高…台股去年譜寫十大驚喜

台股2023年寫十大驚喜，包括漲點亞洲第二、外資終止連三賣、逾五成國人有台股帳戶、定期定額投資金額年成長五成、證交稅歷史...

新年開紅盤 台股小跌 台幣重貶

二○二四年首個交易日，台股收黑，台匯重貶。台股大盤指數盤中一度跌逾百點，尾盤跌幅收斂，終場下跌七十七點、以一萬七八五三點...

台股開紅盤收黑 權值股拉尾盤

台股2024年第一個交易日，在市場賣壓大舉出籠下開高走低，不過，原先全場表現弱勢的台股，最後一盤在權值股齊拉尾盤下，帶動...

聯發科展望 外資不同調

外資圈看聯發科後市，2024年伊始即出現兩極化觀點。摩根士丹利（大摩）證券認為，聯發科將扮演「邊緣人工智慧（AI）推動者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。