新興亞股三大市場2023年獲外資買超最多 漲幅也最高

外資2023年在新興亞股買超三個市場，即印度的214億美元、南韓的107億美元、台股的69.3億美元。這三個市場也是2023年漲幅最強的新興亞股，以台股漲26.8%最優，再來是印度及南韓都漲18.7%。東協則以越南最強，全年漲12.2%。

在2023年最後一周，外資全面買超新興亞股，上周以台股吸金28.2億美元最多，再來是南韓的16.4億美元、印度的13.8億美元。亞股上周漲多於跌，以南韓漲2.1%最強，其次是台股的1.9%，只有菲律賓收黑，全周跌0.8%。

安聯投信台股團隊指出，根據過去經驗，台股在11月到3月間通常是最容易上漲的季節，主要是反映集團作帳及作夢行情的季節性效應。此外，製造業過去一年的庫存調整即將結束，也有望迎來一波庫存回補。

群益長安基金經理人王耀龍表示，先前人工智慧（AI）伺服器族群表現受制，但近期產業傳出正面消息，有機會重回主流，表現可持續關注。其他相對低基期的族群也有機會補漲，可留意網通、AI伺服器、IC設計、記憶體、ABF載板、矽晶圓、電動車等。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度經濟持續火熱，上一季國內生產毛額（GDP）年增率為7.6%，大幅優於市場預期的6.8%，主要由政府支出與私人投資雙位數增長所推動，通貨膨脹也低於預期。後市來看，股市受惠於基本面強勁支撐，加上印度今年將迎大選，選舉行情值得留意。