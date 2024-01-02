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中環今年持續「水手」人生！加碼2400張長榮

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

台股2024年第1個交易日，光碟片大廠中環（2323）持續展開「水手」人生、加碼航運股，繼去年底敲進陽明（2609）後，中環今（2）日公告取得2,402張長榮（2603），交易總金額約達3.06億元。

中環今日公告取得長榮股票，交易時間為去年10月20日至今年1月2日，交易數量為2,402張，每單位價格為127.21元，交易總金額約達3.06億元。

在此之前，中環於去年12月27日才公告，處分長榮普通股，交易日期為12月11日至27日，交易數量為2,340張，每單位價格為139.61元，交易總金額約為3.27億元，處分利益為1.02億元。

至於陽明方面，中環最近一次動作則是於去年12月28日。當時中環公告取得陽明股票，交易時間為12月20日至28日，交易數量達6,177張，每單位價格為52.41元，交易總金額約達3.24億元。

台股儘管今日挑戰萬八失利，在電子權值股熄火，大盤終場下跌77.05點，收在17853.76點。 但因紅海危機再度升溫，推升航運族群逆勢走揚，帶動長榮漲5.23%，股價收在151元。陽明則上漲3.31%，終場收在53元。

2024 中環 長榮

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