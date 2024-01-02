六檔 ETF 換股！00923 三進三出 00918、00915等增納這幾檔

六檔台股 ETF 新成分股名單今（2）日出爐！群益台 ESG 低碳50（00923）三上三下、大華優利高填息30換16檔、凱基優選高股息30換14檔、台新永續高息中小換14檔、永豐 ESG 低碳高息無變動、兆豐龍頭等權重則新增16檔刪除13檔。

根據臺灣指數公司今日公告，1月2日指數成分股定期審核結果，成分股納入和刪除之變動將自年1月2日（星期二）交易結束後生效（亦即自1月3日（星期三）起生效）。

群益台 ESG 低碳50追蹤臺灣指數公司特選臺灣 ESG 低碳50指數，本次為2023年第四次成分股調整，新納入國巨、廣達、群光共三檔；並刪除大同、臺企銀、力積電共三檔。

大華優利高填息30追蹤特選台灣優利高填息30指數，進行2023年第2次成分股定審，新納入東元、正新、三陽工業、仁寶、致茂、長榮航、中信金、神基、材料-KY、中美晶、中租-KY、頎邦、啟碁、和潤企業、南電、裕融共16檔；並刪除亞泥、華通、國巨、旺宏、佳世達、瑞昱、萬海、永豐金、文曄、景碩、緯創、大聯大、新普、力成、緯穎、力積電共16檔。

凱基優選高股息30追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數，進行2023年第2次成分股定審，新納入大成、統一、大成鋼、長榮鋼、鴻海、微星、美律、中信金、瀚宇博、中美晶、合晶、台表科、樺漢、至上共14檔；並刪除東和鋼鐵、光寶科、華通、旺宏、佳世達、廣達、京元電子、義隆、永豐金、神基、文曄、健鼎、台郡、復盛應用共14檔。

台新永續高息中小追蹤台灣永續高息中小型指數，進行2023年第4次成分股定期審核，新納入漢來美食、台肥、裕隆、長榮鋼、國建、長榮航、京城銀、統一證、神基、太醫、群益期、精誠、伊雲谷、達方共14檔；並刪除東陽、福懋、華通、佳世達、榮運、欣銓、新日興、晶睿、上品、臻鼎-KY、合晶、福懋科、明安、豐泰共14檔。

永豐 ESG 低碳高息追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 ESG 低碳高息40指數，進行2023年第4次成分股調整，本次成分股無變動。

兆豐龍頭等權重追蹤特選臺灣產業龍頭存股等權重指數，本次為2023年第2次成分股定審，新納入亞泥、遠東新、大亞、台玻、永豐餘、東和鋼鐵、長榮航、中信金、統一超、台灣大、上緯投控、中租-KY、瑞儀、精誠、富邦媒、成霖共16檔；並刪除台泥、儒鴻、華新、正隆、大成鋼、聯電、智邦、聯發科、敦陽科、長榮、第一金、潤泰全、大立光共13檔。