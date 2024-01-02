千金股再洗牌剩11千金 聯發科、亞德客跌破千元

台股今（2）日開高走低，盤中最低一度下殺至17,787.37點，下跌超過百點，千金股同樣表現弱勢，除股王世芯-KY（3661）以外，其餘個股早盤皆呈現下跌，其中聯發科（2454）盤中最低980元，跌幅超過3%，而亞德客-KY（1590）則是來到993元，下跌逾1%，台股目前僅剩11千金。

除聯發科、亞德客-KY以外，嘉澤（3533）盤中下跌逾半根停板，信驊（5274）、創意（3443）、譜瑞-KY（4966）下跌超過4%，大立光（3008）、祥碩（5269）等兩檔跌幅逾3%，其餘力旺（3529）、緯穎（6669）、旭隼（6409）皆下跌超過2%；而股王世芯表現相當強勢，早盤開高，上漲逾2%，重返5日均線。

聯發科早盤以1,010元開低，隨後一路下殺跌破千元，盤中最低來到980元，跌幅逾3%，一舉跌破5日均線；聯發科將於2024年1月4日除息，每股配發24.6元現金股利，這次是配發2023年上半年度現金股利共393.5億元，將於1月31日發放。

聯發科累計前11月合併營收為3,897.66億元，年減23.5％，前三季每股純益為32.35元。聯發科執行長蔡力行近日表示，2023年對於產業是辛苦的一年，聯發科也相對辛苦，明年一定比今年好，只是要看會好到什麼程度。

亞德客-KY早盤以1,005元開出，盤中一度下跌至993元，隨後跌幅稍有收斂，於千元以下附近震盪。

亞德客-KY11月合併營收25.18億元，月增5.1%、年增14.0%，創下同期歷史新高，累計今年前11月合併營收273.86億元，年增14.14%；展望未來，亞德客-KY指出，上週市場出現公司看淡明年需求的謠言，重申維持先前預期，7、8月應該是需求的底部，預期經濟狀況可在今年底或明年第1季逐步回溫，但應該不會是急速復甦。