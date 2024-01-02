2024股匯開紅盤 指數開盤震盪

2024年台股開紅盤，以1萬7939點開出，小漲9點並在平盤上下震盪，但今天收盤能否守住1萬7900點，值得關注。開盤後不久盤勢呈現電子族群暫時休息，但非電族群有接棒行情，成交量預估約3000億元。新台幣兌美元匯率以30.700兌一美元開盤，升值3.5分。

分析師表示，美股2023年封關時漲多拉回，台股應該承受壓力，但台股今天開盤仍維持平盤，市場信心維持正向格局。

值得注意的是，美股震盪整理，台股也沒有太大的上揚空間，電子族群表現會受到一定的壓抑作用，但在這個電子族群休息的時間點，非電族群出現比較明顯的接棒，以航運族群來看，因紅海危機而受惠，因運價走強，但未來仍否順此局勢發現，還有待觀察。