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台股今天開盤變化跟放假前不會有太大差異？ 她：熱門的債券ETF留意折溢價
跨年前美國金融市場最後一個營業日，受到2023全年度美股主要指數都大漲的情況下，而有獲利了結的賣壓，四大指數小跌。而受惠於AI浪潮，2023年那斯達克指數全年上漲54%、費城半導體指數上漲66%，S&P 500也上漲24%。
美國債券部分，交易量縮，美債殖利率微幅上漲。整體來說，展望接下來美國市場，包含美國前財政部長都出來喊話投資人可能低估了通膨的風險。
至於2023年亞洲股市漲幅最大的日股，今日仍在假期中不開市，而昨晚地震的影響尚未明確（有部分重要電子零組件供應鏈企業產線在地震區域），可以稍稍觀望。
但匯率方面，美元兌日圓逼近1美元兌140日圓大關，從2023年10月底最低151.67日圓兌1美元已經升值許多，對於後續日本出口導向的產業是否造成獲利影響，也還待日本貨幣政策。
至於影響台股市場的主要變化，今天女子覺得跟假期前應該不會有太大差異。主要還是針對ETF，尤其很熱門的債券ETF，提醒大家留意折溢價。
◎本文內容已獲 碎念女子萬萬歲 Murmur Girl 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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