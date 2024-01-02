2023年度回顧／不分年齡層 台灣投資人以長期投資為主

台股從2023年1月3日開盤以來，到2023年12月29日收盤，台股加權指數漲幅達26.82%，日均量也成長了45%，隨著股市回溫，投資人討論股市的熱度也逐漸提升。

根據台灣最大的投資討論平台「股市爆料同學會」的數據顯示，台股投資人的討論量從年初到現在活躍用戶已經成長40%，且越來越多年輕人湧入，增加55%年輕用戶進站討論，用戶數指數型成長，理財、投資等話題已成為年輕人密切關注的主題。

股市爆料同學會也在日前調查了台灣人2023年的投資理財習慣，發現台灣24歲以下的Z世代最喜歡的投資週期不是短線交易，而是選擇長期投入佔了最大宗（41.62%）。

不分年齡層 台灣投資人以長期投資為主

台灣有投資的人中，不管是剛出社會的Z世代還是已經退休的戰後嬰兒潮，佔比最多的都是「長期投入」居多，平均各世代都有超過30%以上的人是以長期持有為目的在投資。

各世代中，交易週期最短的日內交易（當沖）的比例超出常人想像，年輕人的比例竟然不是最高，僅佔Z世代的7.1%，而是現在的X世代（45-54歲)的人比例最高，佔該世代的13.13%。而X世代中長期投入的比例也是全部世代中最高，佔了41.62%，呈現兩極化的現象。

觀察下來，除了X世代短線跟長線的分布很極端外，其他年齡層的分布基本上差不多，台灣的投資人都是以長線持有為主，短線交易佔比偏少。

高年齡層多為投資大戶 投資本金多

投入的本金在千萬以上的大戶在45歲以上的X世代和戰後嬰兒潮的比例最高，超過74.5%的千萬大戶集中在這兩個世代裡。

而年紀較小的Y世代和Z世代投資本金則以小於50萬居多，比例平均接近40%，投資本金30萬以上的平均集中在Z世代和戰後嬰兒潮，超過50%的大戶都集中在45歲以上的投資人。

2023年投資人最關注這4檔AI概念股

根據股市爆料同學會的平台數據，2023年度台灣投資人最常查詢的股票排行，前10檔中，AI概念股就佔了4名，大型權值股佔2名，剩下航運股、生技股各兩名。

AI概念股的緯創（3231）用戶查看股票次數超過350萬次，高居排名第一，其他AI概念股如：佳世達（2352）、廣達（2382）、英業達（2356）也都榜上有名。

2023年最多人討論的股票 加權指數的熱度位居第一名

在股市爆料同學會裡，2023年最多人發文討論的股票前10名沒有台灣的權王台積電（2330），而是由加權指數（大盤）的熱度位居第一名，一年內共有41,602篇討論文章，其次由緯創排名第二。