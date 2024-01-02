今年金融股存股 投顧看好證券業

在台幣匯率看升與美國聯準會降息的影響之下，投資人今年該如何布局向來被視為存股首選的金融股呢？華南投顧董事長儲祥生、統一投顧董事長黎方國都看好證券類股，隨著台股大盤今年可望上攻一萬九千點，且證券業較不會有台幣升值干擾，又能趁聯準會降息時實現美債投資資本利得，是證券類股基本面風險較小又能有表現主因。

國泰證期顧問處協理簡伯儀分析，由於十年期美債利率下降已引導定存利率下降，但放款利率尚未調整，因此有助利差的放大，而債市今年走多頭行情，對金融股也都有正面效果；至於投資方式，仍以定時定額投資金融類股為主的ＥＴＦ較佳。

儲祥生指出，台幣升值會影響壽險型及銀行型金融股，其中台幣升值對於壽險和銀行，將分別造成匯損放大、ＳＷＡＰ利差縮小的影響；不過，由於美債殖利率走低、價格反彈會帶給金融業者債券投資資本利得，這部分的利多影響會和匯損及ＳＷＡＰ利差縮小的影響互抵，包括壽險公司原本在其他損益項下的債券評價損失也可望回沖。

相較銀行及壽險股，儲祥生和黎方國一致看好證券股。儲祥生說，台股在上攻萬九之際，隨著成交量放大有利券商經紀業務，加上券商自營部的投資，因此券商今年獲利更被看好。

黎方國除了看好證券股，認為今年台幣匯率升值，對於壽險金融類股仍是不確定的變數，尤其壽險型金控股較易因為壽險公司獲利拖累金控獲利表現，建議投資人找銀行為主的金控股，或小而美的銀行股相對穩健。