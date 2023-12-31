英國宣布實施 CBAM 法人評估對台股影響暫有限

英國宣布計劃於2027年前仿效歐盟實施碳邊境措施（CBAM），從碳價格較低或無碳價格的國家進口到英國的商品必須繳納關稅，國內法人機構評估，對台股化學、金屬等製品的影響暫有限，但仍而關注未來是否有更多國家或地區將實施。

大型法人機構表示，英國 CBAM 監管產業包含鋼鐵、鋁、化肥、氫氣、陶瓷、玻璃和水泥，這類產品將面臨與英國生產的產品相當的碳價；CBAM 的設計和執行，將在2024年進行進一步諮詢，包括範圍內產品的精確清單，並將與業界合作制定自願性產品標準。

在英國 CBAM 列管產品對台灣外銷影響預測（外銷金額統計結至2023年11月）中，首先，在化學品（包含化肥等有機化學品及氫氣）占台灣外銷英國總額約10.33%，影響較大，但外銷英國金額僅占該類產品總外銷額約1%，相對來說，影響仍有限。

其次，非金屬礦物製品（包含陶瓷、玻璃和水泥）銷至英國金額占台灣外銷英國總金額約0.73%，外銷英國金額鄧該類產品總外銷金額約0.74%，影響有限。

再者，金屬及其製品（包含鐵及鋁）銷至英國金額占台灣外銷英國總金額約3.94%，其中，鋼鐵及其製品佔1.52%。外銷英國金額占該類產品總外銷金額約0.48%，鋼鐵及其製品占總外銷金額約0.33%，整體影響有限。

依台灣、美國相關貿易額來說，第一波 CBAM 列管產品對台灣產品外銷英國整體影響不顯著，不過，未來需留意「調製食品」，因銷至英國占台灣外銷英國總金額約26.45%，為所有產品中最高。食品類產品雖不列 CBAM 管制，應注意逐漸受重視的生物多樣性議題。英國已宣布研擬將自然相關財務揭露（TNFD）導入該國綠色金融政策及法規，在新架構下，食品業被視為生物多樣性風險最高的產業之一。

分析師表示，繼歐盟和美國後，英國是第三個宣布執行 CBAM 或相似法案的經濟體，將持續關注台灣其他主要貿易夥伴是否研議跟進，目前包括日本、新加坡等國目前研議跟進，中國、印度等國則是持反對意見。