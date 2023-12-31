投信掃貨股 元月行情要角

投信主動式台股基金2023年平均績效達45.4%，第一名甚至高達103.6%，新的一年開始，投信為保持在領先群，趁年末之際搶先進貨，近五日投信持股比率上升較多的個股，布局元月行情意圖明顯，相關如力智、雍智科技、茂達等「投信掃貨股」，投資人不妨搶搭順風車。

篩選投信持股比率增加較多的個股，有力智、雍智科技、茂達、中美晶、長榮鋼、中砂、全新、宏捷科、微星、台表科、弘塑、力成、威鋒電子、矽力*-KY，以電子股占絕大多數；產業來看，以半導體IC設計、設備、AI相關為主，不過較偏重在中小型股，股本都不到百億元。

近五日投信持股比率增加最多的是力智，增加2.08%；其次是雍智科技，增加1.92%；第三是茂達，有1.89%。近五日投信買超張數則是以中美晶最多，有9,091張，其次微星、長榮鋼也分別有6,292張、5,359張。

近五日漲幅來看，隨投信大舉加碼，以威鋒電子大漲20.6%最飆，其次矽力*-KY有15.2%漲幅，其他如微星、中砂、雍智科技近一周漲幅也都逾10%。

圖／經濟日報提供

綜合兆豐投顧董事長李秀利、統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清的看法，投信台股基金績效亮眼，元月勢必想要趁勝追擊。從近期投信買進持股增加比率來看，相對於買賣超張數，更可以看出投信加碼力道，及下一波潛力股的方向。

黎方國指出，觀察篩選出的個股，都是中小型股票，相較於外資偏好大型股，投信對中小型股票的營運跟基本面掌握度高，追蹤準確度也高，加上中小型股成長性高，股本又不大，股性活潑，未來股價更有表現空間。

此外，投信重兵布局的中小型股，產業方向上多半還是明年法人看好的族群，例如半導體設備相關的雍智科技、中砂、弘塑，IC設計的力智、茂達、威鋒電子、矽力*-KY等，AI PC相關的微星、台表科，也有PA三雄中的全新、宏捷科，都是產業發展正向、股價仍有表現空間的標的。