投信掃貨股 元月行情要角

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。本報資料照
台股示意圖。本報資料照

投信主動式台股基金2023年平均績效達45.4%，第一名甚至高達103.6%，新的一年開始，投信為保持在領先群，趁年末之際搶先進貨，近五日投信持股比率上升較多的個股，布局元月行情意圖明顯，相關如力智、雍智科技、茂達等「投信掃貨股」，投資人不妨搶搭順風車。

篩選投信持股比率增加較多的個股，有力智、雍智科技、茂達、中美晶、長榮鋼、中砂、全新、宏捷科、微星、台表科、弘塑、力成、威鋒電子、矽力*-KY，以電子股占絕大多數；產業來看，以半導體IC設計、設備、AI相關為主，不過較偏重在中小型股，股本都不到百億元。

近五日投信持股比率增加最多的是力智，增加2.08%；其次是雍智科技，增加1.92%；第三是茂達，有1.89%。近五日投信買超張數則是以中美晶最多，有9,091張，其次微星、長榮鋼也分別有6,292張、5,359張。

近五日漲幅來看，隨投信大舉加碼，以威鋒電子大漲20.6%最飆，其次矽力*-KY有15.2%漲幅，其他如微星、中砂、雍智科技近一周漲幅也都逾10%。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

綜合兆豐投顧董事長李秀利、統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清的看法，投信台股基金績效亮眼，元月勢必想要趁勝追擊。從近期投信買進持股增加比率來看，相對於買賣超張數，更可以看出投信加碼力道，及下一波潛力股的方向。

黎方國指出，觀察篩選出的個股，都是中小型股票，相較於外資偏好大型股，投信對中小型股票的營運跟基本面掌握度高，追蹤準確度也高，加上中小型股成長性高，股本又不大，股性活潑，未來股價更有表現空間。

此外，投信重兵布局的中小型股，產業方向上多半還是明年法人看好的族群，例如半導體設備相關的雍智科技、中砂、弘塑，IC設計的力智、茂達、威鋒電子、矽力*-KY等，AI PC相關的微星、台表科，也有PA三雄中的全新、宏捷科，都是產業發展正向、股價仍有表現空間的標的。

中小型股 微星 IC設計

延伸閱讀

外資攜手投信加碼台股 法人估明年市值型ETF成主流

ETF猛爆性成長 寫八驚奇…債券、高股息商品貢獻大

國曆年封關前…期市土洋對作 震盪將加劇

外資買超367億元 買盤最愛這十檔

相關新聞

投信掃貨股 元月行情要角

投信主動式台股基金2023年平均績效達45.4%，第一名甚至高達103.6%，新的一年開始，投信為保持在領先群，趁年末之...

明年三大主流股 十機構按讚

台股2023年亮麗封關，展望2024年，在全球央行可能開始降息、企業獲利恢復成長動能、區域緊張情勢等多空大環境中，摩根士...

台股封關！2023年漲3792點創歷年次高 2024年開紅盤可期

2023年台股封關日，台股以小紅封關。2023年上漲3,792點創歷年第二高。法人指出，外資近期買超台股積極，近四個交易...

美股封關收黑 法人：台股後市看Fed利率決策動向

2023年美股最後一個交易日4大指數收黑，但市場樂觀氣氛不減；台股封關寫下今年收盤新高17930.81點。法人分析，市場...

台股高檔封關 四天王出列...台積市值增3.7兆登成長王

台股2023年昨（29）日順利封關。統計全年市場表現，飆股王以華城大漲585.1%最亮眼；台積電市值大增3.7兆元，榮膺...

外資逆轉秀 全年爆買2,755億

外資2023年演出驚奇逆轉大秀。隨美國聯準會可望結束升息循環，11、12月外資操作趕搭高鐵特快車，兩個月合計爆買逾4,2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。