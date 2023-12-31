明年三大主流股 十機構按讚

台股2023年亮麗封關，展望2024年，在全球央行可能開始降息、企業獲利恢復成長動能、區域緊張情勢等多空大環境中，摩根士丹利（大摩）、富邦、台新等十大內外資機構預測，全年指數高點有望挑戰20,000點大關，下檔在15,000~17,000點區間。

其中，IC設計，晶圓代工、PC／NB等AI相關供應鏈，以及運動休閒，是十大內外資機構最看好的三大主流族群，主要基於2024年企業回補庫存、AI應用興起、巴黎奧運等有利因素帶動。

台股今年雖受企業庫存調整影響，加上俄烏、以哈等區域衝突，整體獲利下滑，但隨AI、蘋果iPhone等新品拉貨，上市櫃公司11月營收恢復年成長動能，意味庫存調整近尾聲、回補需求浮現。法人圈也上修台股2024年預期，引爆市場對2024年行情樂觀期待。

圖／經濟日報提供

根據外資大摩，以及凱基、台新、統一、第一金、富邦、中信、群益、永豐等投顧與國泰投信十大內外資機構預估，台股2024年展望優於2023年，大摩、凱基二家預估指數上看20,000點，最樂觀。

第一金上修至19,5000點，台新、統一在「萬九」，其它在18,000~19,000點間，以台股18,619歷史高點為參考，半數以上法人機構估計2024年有機會再創歷史新高，15,000~16,000點則是底部區。

法人認為，在經濟軟著陸基本情境下，全球製造業2024年將延續2023年第4季庫存回補周期，並帶動台股2024年獲利重返成長循環。另一方面，上市櫃公司2023年獲利有望達3兆元、2024年將配發現金股利在1.96兆至2.1兆元間，2024年獲利上看3.6兆元，基本面與資金面將是多頭最有力靠山。

歸納法人圈看法，AI狂潮與庫存回補兩大趨勢受惠供應鏈，是2024年關鍵選股密碼。其中將由雲端AI擴散到邊緣AI，也就是具AI功能的PC、NB、手機等終端裝置，將在2024年CES 、MWC等大展亮相，陸續問世，股市不乏上攻題材。

大型投顧認為，AI狂潮不僅帶動半導體、記憶體、雲端服務商等迎來獲利光景，2024年下半年更將支撐PC與手機迎來換機效應。

衍生出各項零組件規格升級更是驚人商機，IC設計、晶圓代工、先進封裝、高頻寬記憶體、ABF載板、測試介面、伺服器、散熱、PCB、電源供應器等族群都將受惠。