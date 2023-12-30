2023台股封關 未衝上萬八

二○二三年台股封關，台股加權股價指數二十九日以一萬七千九百三十點收盤，指數小漲二十點，漲幅百分之○點一一，成交金額二六七二億元，投資人期待的萬八，只能待期二○二四年開紅盤再戰。匯市交易相對冷靜，封關當天新台幣以三十點七三五兌一美元作收，貶值一點七分，即期外匯市場交易量十五點八一億美元，二○二三年封關價為近七年來最低。

封關日台股驚驚漲，盤中指數以一萬七千九百四十五點再創今年新高，收盤指數一萬七千九百三十點也寫下今年收盤新高，且距離萬八大關僅一步之遙。

預期明年 仍是多頭走勢

台股二○二三年大漲三七九三點，漲幅百分之二十六點八三，表現亮眼，國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，二○二三年一整年的漲幅幾乎把二○二二年一整年跌掉的點數全部補回來，預期明年台股仍是多頭走勢，不論是基本面還是資金面，均有利於多頭。

回顧台股，今年一、二月由半導體領頭上漲，三至四月交棒中小型股表現，五至七月開始，在輝達大漲的帶動下，資金蜂擁AI（人工智慧）伺服器相關族群，推升股價高漲，到了八至十月台股出現漲多後的獲利了結賣壓，股市多頭信心十一月回籠，原本今年以來多站在賣方的外資，開始轉為大幅買超，指數自十二月下旬起持續碎步墊高。

統計台股二○二三年市值增加十二點六二兆元，總市值達到五十七兆元，本益比二十點四倍，今年盤中指數最高來到一萬七千九百四十五點、最高收盤價一萬七千九百三十點，均是封關日當天所創，盤中最低點為一萬四千○一點，是在年初一月三日，最低收盤價也是年初一月四日一萬四千一百九十九點收盤價。

AI獲利成長 供應鏈受惠

對於二○二四年台股看法，保德信台股團隊認為，今年台股強勢來自於AI產業帶動，明年AI在各產業應用將持續擴大，科技新浪潮進入AI新時代，二○二四、二○二五年獲利將加速成長，台股供應鏈受惠。

安聯投信指出，製造業將結束過去長達一年的庫存調整，可望迎來一波庫存回補商機；目前看來，基本面、技術面、資金面皆有利支撐台股。

匯市方面，二○二三年最後交易日新台幣匯價終場以三十點七三五兌一美元收盤，貶值一點七分，與二○二二年封關日收盤價相比，貶值二點七分。

匯銀人士表示，明年新台幣匯價仍要搭配台股走勢來看，還有聯準會（Fed）降息時間及幅度也會影響台幣強弱，若台股二○二四年開紅盤一飛沖天站穩萬八，新台幣就有升值的動能；另外，市場押注Fed明年降息六碼，若未來降息少於市場預期，則美元會更有支撐。