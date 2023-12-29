2023最強上市股／「重電業獲利王」榮登最飆股 漲幅高達577%

台股今（29）日封關，以17,930.81點收盤，創去年3月以來新高，今年集中市場大盤指數上漲3,793.12點，漲幅26.82%，統計上市公司今年漲幅排名，華城（1519）榮登最飆股，股價大漲577.02%，年漲幅第二名則是迎廣（6117），全年飆漲453.79%，第三名飆股為定穎投控（3715），年漲幅達433.95%。

台股去年以14,137.69點封關，今年封關收在17,930.81點，本周上漲334.18點，12月上漲496.96點，今年則是大漲3,793.12點，創歷年第2大漲點，漲幅26.82%，居歷年漲幅第15大，統計全年上市公司市值增加約12兆5,690億元，平均每位投資人今年可賺百萬元。

上市公司飆股也出爐，統計今年上市股漲幅排名前十大依序是華城、迎廣、定穎投控、亞翔、材料-KY、世芯-KY、勤誠、緯創、華孚、華泰等；亞翔、材料-KY、世芯-KY等3檔今年股價漲逾3倍，其餘則是漲幅超過2倍。

廣達居今年漲幅第十一名，全年漲幅也超過2倍，上漲210.51%；漲幅第十二名的奇鋐漲幅也達200.45%；另外雖然沒有漲2倍，但全年漲幅超過100%的還有69家上市公司。

華城受惠綠能商機、台電強韌電網計畫及外銷事業等助力，在電力設備需求大增下，今年以來每季營運亮眼，成為重電業的獲利王；華城為國內重電設備第一大出口商，除受惠台電強韌電網計畫之外，海外市場則是受惠於美國拜登政府的57兆基礎建設計畫及能源轉型政策，在手訂單超過百億元。

華城第3季稅後純益7.12億元，年增426.4%，每股純益（EPS）2.73元，大幅超越去年同期的0.52元；累計今年前三季稅後純益14.6億元，年增305.4%，每股純益5.6元，大幅超越去年同期1.38元，第3季單季、及累計前三季獲利都創下歷史新高；華城今日收在327元，今年來飆漲577.02%，為上市公司中全年漲幅冠軍。

第二名的飆股則是機殼廠迎廣，今日收在76.7元，全年漲幅453.79%；迎廣1985年成立，生產基地包括桃園蘆竹廠、龜山廠，及中國大陸蘇州廠等，產品鎖定機殼、電源供應器、儲存設備、散熱等。

迎廣搭上AI伺服器商機，今年10月稅後純益3,600萬元，每股純益0.4元，累計今年前十月每股純益0.53元。法人看好，AI伺服器的貢獻將進一步挹注營運的表現。

定穎投控自結10月稅後純益1.19億元， EPS 0.43元，今年第4季約與第3季持平或小幅增加，去瓶頸 HDI 產能已經開出，有助毛利率的表現，預估今年營收小幅成長，獲利也將成長；明年在產品組合改善下，獲利樂觀看待；定穎投控今日收在86.5元，今年漲幅逾4倍。

無塵室與機電工程大廠亞翔今年新簽約訂單918.28億元，累計在手訂單1,280.54億元，雙雙創下史上新高，預估今年營收、獲利將同創新高，未來營運也將持續成長，今日收在170元，全年漲幅逾3倍。

股王世芯-KY，今年由788元往上飆漲，12月14日盤中寫下3,690元歷史天價，今日則是收在3,275元，今年來漲幅315.61%；世芯-KY今年前11月合併營收269.73億元，年增123.22%，對第4季營運展望樂觀，明年表現也有信心；法人看好全年可望挑戰首度賺逾4個股本，明年營收、獲利將再創高。