2023最強上櫃股／小股出頭天！泰茂登「漲幅王」上漲高達420%

台股今（29）日封關，櫃買市場今年表現亮眼，盤面上小股出頭天，指數上漲超過50點，漲幅接近3成，而櫃買股中以活塞廠泰茂（2230）表現最為強勢，漲幅達到4倍之多，為櫃買漲幅之王。

櫃買市場今年來表現非常強勢，以去年櫃買封關180.34點計算，整體指數上漲53.67點，漲幅達到29.76%，優於大盤26.82%的表現，並且櫃買指數於12月14日來到236.44點，距離去年1月3日高點238.92點僅有不到3點之差。

櫃買今年漲幅前10大依序為泰茂、合正（5381）、世紀（5314）、新門、安國（8054）、營邦（3693）、華星光（4979）、擎邦（6122）、寶碩（5210）、台灣銘板（6593）。其中電機機械股、半導體股皆有兩檔，其餘電腦周邊、電子零組件、網通、資訊服務、光電則各有一檔。

其中泰茂漲幅達420.5%，合正、世紀、新門漲幅超過300%，其餘前10名中的個股皆有超過200%的漲幅，表現相當強勢。而整體櫃買市場中漲幅超過200%的還有元勝（4419）、系微（6231）、兆利（3548）、力致（3483）、駿吉-KY（1591）、旭品（3325）、上詮（3363），而漲幅100%以上的則是有62檔。

泰茂去年封關價為31.7元，並於今年元月開紅盤後一路往上拉升，在12月20日盤中時達到178.5元歷史新高價；合正去年封關時股價為6元，今年一路往上飆，在9月6日盤中時達到32.45元，改寫新天價，漲幅達360%；世紀去年則是以16.8元封關，今年漲勢相當強勁，於12月20日盤中時達到86.4元，創下新高，漲幅達358.33%。

泰茂11月營收，以8,362萬元創下歷史新高，相較去年同期的4,655萬元，增加3,707萬元，年增79.66%。一到11月累計營收也創新高，今年累計已達5億7,962萬元，相較於去年同期累計4億6,014萬元，增加1億1,947萬元，年增長25.96%。

合正11月營收達1.24億元，年增312.65％，累計前11月營收11.04億元，年增270.45％。由於合正併購的三江電機日前再獲台電訂單，包括台電亭置式變壓器訂單，共18.54億元，以及改良套管型桿上變壓器一批，目前合正訂單能見度已直達2025年。

世紀近日因遭列警示，公告11月自結獲利，單月歸屬母公司淨利400萬元，EPS 0.27元，合計10月及11月歸屬母公司淨利300萬元，EPS 0.2元。