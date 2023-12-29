台股上漲20點 三大法人買超111億元

台股今（29）日封關，大盤點數開低於平盤附近震盪，午盤過後翻紅，終場點數收在17930.81點，上漲20.44點，漲幅0.11%，成交量2,672.04億元，三大法人買超111.88億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超121.6億元，投信買超29.26億元，自營商賣超（合計）38.97億元，其中自營商（自行買賣）賣超18.9億元，自營商（避險）賣超20.07億元。

台股今年最後一個交易日結束，權王台積電（2330）於平盤以下震盪，尾盤收平盤593元，而聯發科（2454）則是呈現小跌，終場收1015元，下跌10元，跌幅0.97%，鴻海（2317）則是小幅度上漲，終場收104.5元，上漲0.5元，漲幅0.48%。