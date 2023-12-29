2023封關指數17930點 萬八衝關失敗！明年再戰

2023年台股封關，台股加權股價指數以1萬7930點收盤，指數小漲20點，漲幅0.11％，成交金額2672億元。投資人期待的萬八，只能待期2024年開紅盤再戰。整體而言，2023年一整年大盤指數大漲3793點，幾乎把2022年一整年跌掉的點數全部補回來，表現已是可圈可點。

受到前一天美股表現平平影響，台股今（29）日狹幅震盪，就指數而言已連漲6個交易日，且收盤也創今年新高，K線持續站穩5日均線之上，國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，從聖誕節至元旦，受外資放假影響，股市通常不易有大漲表現，且接下來還有元旦連假，交易氣氛較為保守，呈現量縮驚驚漲格局其實很正常。

就台股目前表現來看，多頭格局還是沒有太大改變，蔡明翰指出，資金流是觀察重點，由於市場預期最快明年3年Fed降息，現正提前反應，只要新台幣對美元匯率沒有快速回貶，可以認為台股強勢不會改變。

2021年封關指數1萬8218點，2022年封關指數1萬4137點，2023年封關指數1萬7930點，今年幾乎已回補去年大盤跌掉的點數。