現觀科1/15掛牌上市 今早盤大漲9.8%

電信數據分析大廠現觀科（6906）受到5G時代的加持，憑藉其在5G網路優化領域的強大技術，拿下國內電信業者對系統優化的大單，今（29）日以166.5元開高走高，盤中買盤大舉搶進，股價衝上181元，較前一交易日收盤價164.73元，上漲16.27元、漲幅高達9.87%。現觀科預計在今年1月15日掛牌上市，亮眼表現秒成市場焦點。

現觀科目前為興櫃股票，不過上市申請已獲主管機關審核通過，並將在今年1月15日掛牌上市，公司為配合上市前公開承銷作業，對外將採競價拍賣共2,064張，競拍底價為100元，競拍期間自12月25日起至12月27日止；預計於12月29日開標，並於明(2024)年1月3日至1月5日啟動公開申購。

根據聯合國數據估算，印度已躍升為全球人口最多的國家；印度政府通訊部門統計資料亦指出，自2023年初至8月間，5G基地台數量增加了6倍，顯見其5G網路發展速度極快。面對5G SA（Standalone，獨立組網）網路架構帶來的挑戰，現觀科技透過獨家深度學習AI演算法，使CovMo平台能快速處理巨量行動數據。

現觀科技表示，旗下握有精準的地理定位技術優勢，除了已獲印度的電信業者Airtel青睞簽訂5G網路大單之外，也獲得澳洲、沙烏地阿拉伯等地大型電信業者之初次建置以及5G擴建訂單，擁有絕佳的全球優勢與高度的客戶回頭率。

據悉，現觀科技不僅是全球第一家以AI Deep Learning大數據分析、洞察手機用戶移動行為的業界領頭羊，也是業界具有第一精準度定位與全球第一個5G NSA以及5G SA的地理定位平台。就產業分析而言，電信營運商一向是世界各國產業的重中之重，能打入各國的電信商巨頭的現觀，技術水準實屬不易，現觀的B2B商業模式更是有別於一般的消費型軟體公司，屬於護城河高，競爭者不多且難以超越取代，回頭訂單穩定的專家市場。

現觀科藉由自主研發的CovMo平台幫助電信業者即時、主動提升網路效能，並且能幫電信商平均降低數百萬美元的資本支出，有效減少維運成本，降低電信商的資源浪費與碳資源，現觀的海外銷售版圖持續加速擴大中。不僅如此，除了傳統RAN架構外，部分電信營運商已採用虛擬與開放式架構（O-RAN），以減少硬體設備支出。

現觀科技已成功開發支援O-RAN的CovMo™平台，目前已與全球首個採用O-RAN架構的日本樂天電信合作，共同服務其終端用戶，亦已成功開發支援O-RAN網路架構的CovMo™平台，通過雲端架構滿足全球電信業者的各種端到端數據分析和軟體服務需求，開拓新的營運商機。

展望未來，現觀科技憑藉其大型電信客戶合約，已奠定了強大的市場地位。截至2023年9月底，其未履行之合約金額超過新台幣4.92億元，較去年同期增加62%，其中CovMo 5G訂單占比超過八成。公司指出，自身以出色技術優勢在國際標案上屢次取代競爭對手，特別是在印度、沙烏地阿拉伯等市場，現有客戶訂單量也逐年顯著增加。

現觀科技預估，在未來1至5年內，公司將根據客戶合約條件，依照完工進度逐步認列營收，期許明年營運續創佳績。此外，公司今年前11個月合併營收達新台幣3.29億元，年增 19.21％，不僅改寫歷年同期新高紀錄，更超越該公司掛牌以來歷年全年營收水準，展現強勁成長力道。

法人分析，隨著5G網路升級優化領域的持續發展，現觀科技的技術革新和市場拓展策略，在全球電信業市場保持領先地位擁有良好發展前景，看準全球電信業者布建5G基礎建設持續發展趨勢，未來營收獲利可望迎來飛躍式成長。