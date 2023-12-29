12/29【早晨財經速解讀】2024行情 美債大反彈！黑天鵝依舊在 市場過度樂觀？

美股標誌性的一年接近尾聲，在人工智慧欣欣向榮、市場押注聯準會鴿派轉向的背景下，大型科技股的漲勢使市場接近歷史高點：標普500指數周四微漲，在2023年倒數第二個交易日收盤前回吐了稍早的漲幅，距離2022年1月3日創下的收盤紀錄高點僅差0.3%；斯達克指數微跌，但那斯達克100指數邁向1999年以來最佳年度表現。包括道瓊工業指數在內的三大指數均勢將實現月線、季線和年線上漲。

道瓊工業指數上漲53.58點，漲幅0.14%，收37,710.1點；標普500指數上漲1.77點，漲幅0.04%，收4,783.35點；那斯達克指數小跌4.04點，跌幅0.03%，收15,095.14點。

Carson Group首席市場策略師Ryan Detrick說：「這是我們見過最好的年末漲勢之一，而且很多漲幅都發生在美國聯邦準備理事會12月中旬轉向之前。」

他補充表示：「這提醒了我們從去年熊市深淵中走出了多遠，也提醒投資人，有時烏雲密布，但太陽總會再次升起。」

如果標普500指數突破此前的紀錄收盤高點，將確認該指標股指在2022年10月觸及熊市收盤低位後就已經進入牛市。

Detrick說：「兩年後再創新高可能是一個微妙信號，暗示2024年經濟可能彰顯力道。」

當天稍早公布的數據，包括初次請領失業救濟金人數、成屋待完成銷售數據和貿易／庫存初值，都描繪出一幅經濟趨軟但仍有韌性的景象。這種情況有助於鞏固人們對聯準會可能比預期地更早降息，且避免經濟衰退實現軟著陸的押注。

根據芝商所（CME）的FedWatch工具，金融市場最新定價是，利率決策者在3月將聯邦資金利率目標區間下調1碼的可能性為74.1%。

標普500指數的11大類股裡，公用事業股漲幅最大。受原油價格下跌影響，能源股跌幅最大。

在美國上市的陸企股票中，阿里巴巴、拼多多和京東的漲幅介於0.6%至2.7%間，中國大陸藍籌股創下五個月來最大漲幅。

CytoSorbents暴跌33.4%，此前該公司旨在減少手術出血的設備未能達到一項研究的主要目標。

波音下跌0.7%，它先前敦促航空公司檢查較新的737 MAX飛機，注意方向舵控制系統中的螺栓是否鬆動。