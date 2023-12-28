封關倒數1天！2023年台股ETF與主動式基金績效前十強出列

離台股封關僅剩1天，年度績效排行榜提前出爐，根據Cmoney統計至12/27止，今年台股主動型基金整體績效表現較佳，漲幅前10強的台股基金平均績效明顯贏過台股被動式原型ETF前10名，不過，如果從規模表現來看，績效較為落後的台股被動ETF今年以來截至11月底，整體規模大增約67%，成長幅度反而超越台股主基金的42%，顯示國人選擇錢進台股，ETF比共同基金更易受青睞。

台股基金績效前段班漲勢強；台股績優ETF靠高股息、半導體脫穎而出

根據Cmoney統計，今年以來投信台股基金績效持續亮眼，漲幅表現前10檔的台股基金，主要來自日盛、路博邁及野村與瀚亞等投信，從個別基金績效來看，最差至少都有83%以上的漲幅，表現最好的甚至破百達到103.11%。

至於採被動式的台股原型ETF績效，漲幅表現最佳的前10檔ETF，績效漲幅最少都從45%以上起，表現最好的則有約73%，且主要類型包括市值型有2檔、半導體3檔，及高股息最多共有5檔入榜。

2024年AI股飛龍在天、半導體股走大運、主被動產品各有所長

展望2024年台股市場，新光投信投資長吳文同表示，近期新台幣強升、外資大舉回籠，台股資金部隊又重新歸隊，除外資買超台股外、政府基金代操、投信法人及中實戶等內資也積極搶進台股，看準元月及緊接來的選舉行情。

同時，吳文同預估2024年全球各式各樣AI新科技將不斷冒出頭，使消費終端應用百花齊放，有助於台灣電子供應鏈如GPU、ASIC、IP、伺服器、記憶體等商機大爆發，更掀起PC、手機順利轉型，成為邊緣AI劃時代新產品，燃起2024年台股多頭行情新契機！

整體來看，吳文同認為，明年台股在AI創新技術推動和台灣景氣回升動能下，將有機會帶領加權股價指數2024年繼續挑戰萬九歷史新高，預估台股在明年AI、半導體新產品題材獨領風騷下，相關利基題材受惠的好股票，值得投資人超前部署，選對投資標的才有望搭上2024台股多頭列車。

吳文同建議，一般投資人可以鎖定半導體ETF進行被動投資，掌握半導體ETF貼近半導產業景氣重返復甦，展開新一輪成長周期；或選擇績優主動式台股基金佈局，讓投資團隊主動協助打理財富增值潛力。