貨幣政策明年轉向 台新銀行：目前正是存債好時機

市場普遍預期美國聯準會（Fed）將在2024年展開降息循環，台新銀行（2887）舉行「2024投資趨勢論壇」，建議新的一年投資人可把握降息轉折時間點，伺機布局債券，搭配「盈餘成長性高、負債低」的選股策略，布局科技、通訊及健護產業股，掌握獲利契機。

台新銀行理財商品處資深副總經理劉熾原表示，債券的特色是殖利率固定，目前（降息前）是殖利率最高的時候，現在正是存債的好時機。

劉熾原表示，歷史經驗顯示，Fed降息前，債券會是直接受惠的資產類別，觀察過往降息循環，從停止升息期間到降息後6個月 ，投資級債均有回升機會。投資人應趁殖利率還在高檔期間，布局債券，鎖定高息收和資本利得潛力。

若投資人想擁有較高資本利得潛力，可選擇折價債券或零息債券 ，搭配離到期日較長的長天期債券，相較短天期債券將更能感受到降息所帶來價格走升空間。

不過劉熾原提醒，零息債的獲利來源是資本利得，購買零息債要把握兩個中點，第一閒置資金，第二不要單買。

債券配置上仍建議高信評、低違約風險的投資級債做為核心配置 ，同時享有穩健金流和資產保全效果；積極型投資人可在2024年下半年降息確立後，酌量布局風險較高的非投資級債和新興美元主權債，相較投資級債，可獲得更高收益效果。